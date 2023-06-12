12 июня 2023

Счетная палата назвала крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет

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Дивиденды по своим акциям перевели 143 компании Фото:

В федеральный бюджет РФ в 2022 году перевели дивиденды по своим акциям 143 компании. Сумма составила почти 753 миллиарда рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2021 году, сообщила Счетная палата.

«В 2022 году государство получило 753 миллиардов рублей дивидендов от госкомпаний — в 2,2 раза больше, чем в 2021-м. Тройку лидеров по сумме платежей образовали «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть», — передает информацию Счетной палаты РБК.

Согласно предоставленной информации «Газпром» направил 463,6 миллиарда рублей, «Роснефтегаз» — 142,8 миллиарда рублей, «Транснефть» — 59,8 миллиарда рублей. В пятерке лидеров оказались «РусГидро» (14,4 миллиарда рублей) и «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (12 миллиардов рублей).

Ранее сообщалось, что Минфин предварительно оценил дефицит российского федерального бюджета за первые полгода 2023 года. По данным ведомства, бюджет оценен в 3,41 триллиона рублей, передает телеканал 360.

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В федеральный бюджет РФ в 2022 году перевели дивиденды по своим акциям 143 компании. Сумма составила почти 753 миллиарда рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2021 году, сообщила Счетная палата. «В 2022 году государство получило 753 миллиардов рублей дивидендов от госкомпаний — в 2,2 раза больше, чем в 2021-м. Тройку лидеров по сумме платежей образовали «Газпром», «Роснефтегаз» и «Транснефть», — передает информацию Счетной палаты РБК. Согласно предоставленной информации «Газпром» направил 463,6 миллиарда рублей, «Роснефтегаз» — 142,8 миллиарда рублей, «Транснефть» — 59,8 миллиарда рублей. В пятерке лидеров оказались «РусГидро» (14,4 миллиарда рублей) и «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (12 миллиардов рублей). Ранее сообщалось, что Минфин предварительно оценил дефицит российского федерального бюджета за первые полгода 2023 года. По данным ведомства, бюджет оценен в 3,41 триллиона рублей, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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