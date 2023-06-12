Свердловчан в ближайшие дни ожидает постепенное потепление

Синоптик Пулин: 13 июня последний прохладный день в Свердловской области перед потеплением

В Свердловскую область возвращается теплая погода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня, после чего температура воздуха начнет прогреваться. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Во вторник ночью в Свердловской области вновь ожидается понижение температуры воздуха до околонулевых отметок. Для большей части региона холодный период на этом закончится. Во второй половине дня территории области достигнет более теплая воздушная масса, распространяющаяся с запада по периферии антициклона», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам Пулина, 13 июня дневная температура воздуха в Свердловской области будет варьироваться от +18 до +23 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до +19, +21 градуса.

Ранее URA.RU сообщало о начале потепления в Свердловской области. По мнению синоптика тепло придет в регион 14 июня.