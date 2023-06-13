Российский ЗРК с искусственным интеллектом ударил по позициям ВСУ

Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», работающий с использованием искусственного интеллекта (ИИ), ударил по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал вице-премьер правительства Денис Мантуров.
«Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 „Витязь“ впервые в мире отработал по цели [ВСУ] в зоне проведения спецоперации на Украине», — уточнил Денис Мантуров в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что ЗРК работал автономно, с использованием ИИ.
Искусственный интеллект все чаще используется в различных сферах жизни. Например, в России создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе с искусственным интеллектом, пишет Life. Данную систему предлагают использовать не только в военных целях, но и для сохранения языков народов РФ. Также в Минцифры РФ предлагали создать концепцию по работе с ИИ до 2030 года.
Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», работающий с использованием искусственного интеллекта (ИИ), ударил по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал вице-премьер правительства Денис Мантуров. «Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 „Витязь“ впервые в мире отработал по цели [ВСУ] в зоне проведения спецоперации на Украине», — уточнил Денис Мантуров в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что ЗРК работал автономно, с использованием ИИ. Искусственный интеллект все чаще используется в различных сферах жизни. Например, в России создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе с искусственным интеллектом, пишет Life. Данную систему предлагают использовать не только в военных целях, но и для сохранения языков народов РФ. Также в Минцифры РФ предлагали создать концепцию по работе с ИИ до 2030 года.