Российский ЗРК с искусственным интеллектом ударил по позициям ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, stock, сбойка, высокоточное
В РФ работает ЗРК с системой ИИ, отметил Денис Мантуров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», работающий с использованием искусственного интеллекта (ИИ), ударил по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал вице-премьер правительства Денис Мантуров.

«Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 „Витязь“ впервые в мире отработал по цели [ВСУ] в зоне проведения спецоперации на Украине», — уточнил Денис Мантуров в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что ЗРК работал автономно, с использованием ИИ.

Искусственный интеллект все чаще используется в различных сферах жизни. Например, в России создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе с искусственным интеллектом, пишет Life. Данную систему предлагают использовать не только в военных целях, но и для сохранения языков народов РФ. Также в Минцифры РФ предлагали создать концепцию по работе с ИИ до 2030 года.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», работающий с использованием искусственного интеллекта (ИИ), ударил по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал вице-премьер правительства Денис Мантуров. «Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 „Витязь“ впервые в мире отработал по цели [ВСУ] в зоне проведения спецоперации на Украине», — уточнил Денис Мантуров в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что ЗРК работал автономно, с использованием ИИ. Искусственный интеллект все чаще используется в различных сферах жизни. Например, в России создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе с искусственным интеллектом, пишет Life. Данную систему предлагают использовать не только в военных целях, но и для сохранения языков народов РФ. Также в Минцифры РФ предлагали создать концепцию по работе с ИИ до 2030 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...