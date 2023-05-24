Власти привлекут искусственный интеллект к сохранению языков народов РФ

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Правительство привлечет нейросети для создания клавиатур с раскладкой на базе языков народов России, заявил Игорь Баринов Фото:

Правительство, совместно с IT-компаниями «Дом народов России», будет привлекать искусственный интеллект для сохранения языков народов РФ. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

«Совместно с IT-компаниями „Дом народов России“ прорабатывает вопросы разработки базовых языковых технологий, клавиатурных раскладок, онлайн-переводчиков [с помощью искусственного интеллекта]», — сказал Баринов в ходе «Правительственного часа». Трансляция велась на сайте Госдумы. Он отметил, что у России уже есть подобный опыт использования технологий искусственного интеллекта для обучающих программ.

Также будет осуществляться наполнение информацией Всемирного атласа языков. Он отметил, что хоть государство и реализует меры для сохранения языков, ответственность лежит прежде всего на самих носителях. «Живое общение не заменить цифровыми технологиями», — заключил Баринов.

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Правительство, совместно с IT-компаниями «Дом народов России», будет привлекать искусственный интеллект для сохранения языков народов РФ. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Совместно с IT-компаниями „Дом народов России“ прорабатывает вопросы разработки базовых языковых технологий, клавиатурных раскладок, онлайн-переводчиков [с помощью искусственного интеллекта]», — сказал Баринов в ходе «Правительственного часа». Трансляция велась на сайте Госдумы. Он отметил, что у России уже есть подобный опыт использования технологий искусственного интеллекта для обучающих программ. Также будет осуществляться наполнение информацией Всемирного атласа языков. Он отметил, что хоть государство и реализует меры для сохранения языков, ответственность лежит прежде всего на самих носителях. «Живое общение не заменить цифровыми технологиями», — заключил Баринов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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