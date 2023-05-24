Власти привлекут искусственный интеллект к сохранению языков народов РФ

24 мая 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Правительство привлечет нейросети для создания клавиатур с раскладкой на базе языков народов России, заявил Игорь Баринов Фото: Московец Илья © URA.RU Правительство, совместно с IT-компаниями «Дом народов России», будет привлекать искусственный интеллект для сохранения языков народов РФ. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Совместно с IT-компаниями „Дом народов России“ прорабатывает вопросы разработки базовых языковых технологий, клавиатурных раскладок, онлайн-переводчиков [с помощью искусственного интеллекта]», — сказал Баринов в ходе «Правительственного часа». Трансляция велась на сайте Госдумы. Он отметил, что у России уже есть подобный опыт использования технологий искусственного интеллекта для обучающих программ. Также будет осуществляться наполнение информацией Всемирного атласа языков. Он отметил, что хоть государство и реализует меры для сохранения языков, ответственность лежит прежде всего на самих носителях. «Живое общение не заменить цифровыми технологиями», — заключил Баринов.

Правительство, совместно с IT-компаниями «Дом народов России», будет привлекать искусственный интеллект для сохранения языков народов РФ. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Совместно с IT-компаниями „Дом народов России“ прорабатывает вопросы разработки базовых языковых технологий, клавиатурных раскладок, онлайн-переводчиков [с помощью искусственного интеллекта]», — сказал Баринов в ходе «Правительственного часа». Трансляция велась на сайте Госдумы. Он отметил, что у России уже есть подобный опыт использования технологий искусственного интеллекта для обучающих программ. Также будет осуществляться наполнение информацией Всемирного атласа языков. Он отметил, что хоть государство и реализует меры для сохранения языков, ответственность лежит прежде всего на самих носителях. «Живое общение не заменить цифровыми технологиями», — заключил Баринов.