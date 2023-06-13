ВСУ разбили девять домов в Курской области. Фото

Старовойт: ВСУ обстреляли девять домов в поселках Теткино и Глушково Курской области
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ВСУ обстреляли два поселка в Курской области, отметил Роман Старовойт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять домов в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«На данный момент в Теткино (Курская область) пострадало девять домов. <…> Пострадавших нет», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что Украина обстреливает территории с самого утра. Помимо Теткино, от обстрелов также страдает Глушково.

Обновлено 11:02: Всего по поселку Глушково зафиксировали 12 ракетных прилетов. Повреждено 10 домов. Также снаряд попал в автомобиль и местный кинотеатр, отметил Старовойт.

В Курской области ВСУ обстреляли девять домов
В Курской области ВСУ обстреляли девять домов
Фото:

ВСУ обстреляли девять домов
ВСУ обстреляли девять домов
Фото:

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять домов в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «На данный момент в Теткино (Курская область) пострадало девять домов. <…> Пострадавших нет», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что Украина обстреливает территории с самого утра. Помимо Теткино, от обстрелов также страдает Глушково. Обновлено 11:02: Всего по поселку Глушково зафиксировали 12 ракетных прилетов. Повреждено 10 домов. Также снаряд попал в автомобиль и местный кинотеатр, отметил Старовойт.
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Ссылки по теме
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