Старовойт: ВСУ обстреляли девять домов в поселках Теткино и Глушково Курской области

ВСУ обстреляли два поселка в Курской области, отметил Роман Старовойт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять домов в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«На данный момент в Теткино (Курская область) пострадало девять домов. <…> Пострадавших нет», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что Украина обстреливает территории с самого утра. Помимо Теткино, от обстрелов также страдает Глушково.

Обновлено 11:02: Всего по поселку Глушково зафиксировали 12 ракетных прилетов. Повреждено 10 домов. Также снаряд попал в автомобиль и местный кинотеатр, отметил Старовойт.

В Курской области ВСУ обстреляли девять домов Фото: telegram-канал Романа Старовойта