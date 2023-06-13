ВСУ обстреляли два поселка в Курской области, отметил Роман Старовойт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять домов в Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«На данный момент в Теткино (Курская область) пострадало девять домов. <…> Пострадавших нет», —
Обновлено 11:02: Всего по поселку Глушково зафиксировали 12 ракетных прилетов. Повреждено 10 домов. Также снаряд попал в автомобиль и местный кинотеатр, отметил Старовойт.
В Курской области ВСУ обстреляли девять домов
ВСУ обстреляли девять домов
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