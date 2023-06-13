На трассе из Кургана в Тюмень в лобовом ДТП погиб человек. Фото

В ДТП на федеральной трассе Курган-Тюмень скончался водитель иномарки
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, мчс, спасатели, дтп, пожарные
Водитель Mazda погиб на месте ДТП Фото:

На трассе, ведущей из Кургана в Тюмень (Р-254), ночью 13 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

«ДТП с летальным исходом случилось сегодня ночью под Тюменью, на 170-м километре федеральной трассы Курган-Тюмень. Здесь столкнулись Mazda и Kia. Предварительно, 39-летний водитель Mazda выехал на встречную полосу, от удара автомобиль отбросило в кювет, мужчина погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Второй участник аварии, 46-летний водитель Kia, получил различные травмы. Он госпитализирован. Обстоятельства трагедии выясняются.

Фото:

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На трассе, ведущей из Кургана в Тюмень (Р-254), ночью 13 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. «ДТП с летальным исходом случилось сегодня ночью под Тюменью, на 170-м километре федеральной трассы Курган-Тюмень. Здесь столкнулись Mazda и Kia. Предварительно, 39-летний водитель Mazda выехал на встречную полосу, от удара автомобиль отбросило в кювет, мужчина погиб», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Второй участник аварии, 46-летний водитель Kia, получил различные травмы. Он госпитализирован. Обстоятельства трагедии выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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