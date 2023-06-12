В Новом Уренгое приступили к строительству четырехэтажной футбольной арены

К юбилею Нового Уренгоя появится мини-футбольная арена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ЯНАО показали проект мини-футбольной арены в Новом Уренгое, которую строят к юбилею города. Как сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики, специалисты преступили к строительству объекта.

«В газовой столице округа приступили к строительству мини-футбольной арены. Четырехэтажное здание общей площадью более 13 000 м² включает в себя универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1000 человек, фитнес-центр и студию хореографии», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся подготовительные работы. В ближайшее время начнут возводить фундамент. Представители госстройнадзора уже в июне посетят объект, чтобы проконтролировать ход строительства арены.

Строительство арены приурочено к 50-летию Нового Уренгоя. На площадке арены можно будет проводить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Также проектируется Ледовый дворец.

Общая площадь мини-футбольной арены составляет более 13 000 квадратных метров Фото: telegram-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО

Мини-футбольная арена появится к юбилею Нового Уренгоя Фото: telegram-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО