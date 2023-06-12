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Власти показали, как будет выглядеть футбольная арена в Новом Уренгое. Фото

В Новом Уренгое приступили к строительству четырехэтажной футбольной арены
© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
К юбилею Нового Уренгоя появится мини-футбольная арена Фото:

Власти ЯНАО показали проект мини-футбольной арены в Новом Уренгое, которую строят к юбилею города. Как сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики, специалисты преступили к строительству объекта.

«В газовой столице округа приступили к строительству мини-футбольной арены. Четырехэтажное здание общей площадью более 13 000 м² включает в себя универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1000 человек, фитнес-центр и студию хореографии», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся подготовительные работы. В ближайшее время начнут возводить фундамент. Представители госстройнадзора уже в июне посетят объект, чтобы проконтролировать ход строительства арены.

Строительство арены приурочено к 50-летию Нового Уренгоя. На площадке арены можно будет проводить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Также проектируется Ледовый дворец.

Общая площадь мини-футбольной арены составляет более 13 000 квадратных метров
Общая площадь мини-футбольной арены составляет более 13 000 квадратных метров
Фото:
Мини-футбольная арена появится к юбилею Нового Уренгоя
Мини-футбольная арена появится к юбилею Нового Уренгоя
Фото:
Спортивный зал с трибуной для зрителей рассчитан на 1000 человек
Спортивный зал с трибуной для зрителей рассчитан на 1000 человек
Фото:

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Власти ЯНАО показали проект мини-футбольной арены в Новом Уренгое, которую строят к юбилею города. Как сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики, специалисты преступили к строительству объекта. «В газовой столице округа приступили к строительству мини-футбольной арены. Четырехэтажное здание общей площадью более 13 000 м² включает в себя универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1000 человек, фитнес-центр и студию хореографии», — говорится в сообщении. На данный момент ведутся подготовительные работы. В ближайшее время начнут возводить фундамент. Представители госстройнадзора уже в июне посетят объект, чтобы проконтролировать ход строительства арены. Строительство арены приурочено к 50-летию Нового Уренгоя. На площадке арены можно будет проводить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Также проектируется Ледовый дворец.
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