Власти ЯНАО показали проект мини-футбольной арены в Новом Уренгое, которую строят к юбилею города. Как сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики, специалисты преступили к строительству объекта.
«В газовой столице округа приступили к строительству мини-футбольной арены. Четырехэтажное здание общей площадью более 13 000 м² включает в себя универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1000 человек, фитнес-центр и студию хореографии», — говорится в сообщении.
На данный момент ведутся подготовительные работы. В ближайшее время начнут возводить фундамент. Представители госстройнадзора уже в июне посетят объект, чтобы проконтролировать ход строительства арены.
Строительство арены приурочено к 50-летию Нового Уренгоя. На площадке арены можно будет проводить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Также проектируется Ледовый дворец.
Общая площадь мини-футбольной арены составляет более 13 000 квадратных метров
Фото: telegram-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Мини-футбольная арена появится к юбилею Нового Уренгоя
Фото: telegram-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Спортивный зал с трибуной для зрителей рассчитан на 1000 человек
Фото: telegram-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Власти ЯНАО показали проект мини-футбольной арены в Новом Уренгое, которую строят к юбилею города. Как сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики, специалисты преступили к строительству объекта. «В газовой столице округа приступили к строительству мини-футбольной арены. Четырехэтажное здание общей площадью более 13 000 м² включает в себя универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1000 человек, фитнес-центр и студию хореографии», — говорится в сообщении. На данный момент ведутся подготовительные работы. В ближайшее время начнут возводить фундамент. Представители госстройнадзора уже в июне посетят объект, чтобы проконтролировать ход строительства арены. Строительство арены приурочено к 50-летию Нового Уренгоя. На площадке арены можно будет проводить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Также проектируется Ледовый дворец.