Аналитик недвижимости раскрыл, когда упадут цены на жилье в Екатеринбурге

Аналитик недвижимости Хорьков: стоимость квартир в Екатеринбурге упадет, когда их станет больше

15 мая 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге нет условий для понижения стоимости вторичного жилья, считает Михаил Хорьков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для падения стоимости квартир на вторичном рынке Екатеринбурга, их ассортимент должен вырасти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «В Екатеринбурге на вторичном рынке недвижимости не созданы условия для понижения стоимости. Для того, чтобы цены на „вторичку“ начали снижаться, их ассортимент должен сильно вырасти. Этого пока не происходит и заметные разворотные тенденции, с точки зрения объема предложения, отсутствуют», — поделился в беседе с корреспондентом URA.RU Михаил Хорьков. По словам аналитика, процессу снижения цен всегда предшествует заметный рост объема предложений, а он как правило, длится в течении нескольких месяцев. «Обычно, резких изменений на рынке вторичного жилья не происходит, а говорить о снижении цен — некорректно», — добавил он. Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге побила абсолютный рекорд, поднявшись до 106,6 тысяч рублей. За первый квартал 2023 года цены подскочили примерно на 3%. Также за прошедший год у жителей Екатеринбурга вырос спрос на покупку «вторичек» на 21,8%.

Для падения стоимости квартир на вторичном рынке Екатеринбурга, их ассортимент должен вырасти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «В Екатеринбурге на вторичном рынке недвижимости не созданы условия для понижения стоимости. Для того, чтобы цены на „вторичку“ начали снижаться, их ассортимент должен сильно вырасти. Этого пока не происходит и заметные разворотные тенденции, с точки зрения объема предложения, отсутствуют», — поделился в беседе с корреспондентом URA.RU Михаил Хорьков. По словам аналитика, процессу снижения цен всегда предшествует заметный рост объема предложений, а он как правило, длится в течении нескольких месяцев. «Обычно, резких изменений на рынке вторичного жилья не происходит, а говорить о снижении цен — некорректно», — добавил он. Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге побила абсолютный рекорд, поднявшись до 106,6 тысяч рублей. За первый квартал 2023 года цены подскочили примерно на 3%. Также за прошедший год у жителей Екатеринбурга вырос спрос на покупку «вторичек» на 21,8%.