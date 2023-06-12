12 июня 2023

Челябинцы учились управлять проектами в кампусе Испании. Фото

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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, книги, юургу, история россии, декорация, начертательная геометрия
Навыки управления проектами студенты ЮУрГУ продемонстрировали на международном конкурсе Фото:

Компания студентов Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) вернулась из кампуса в Валенсии (Испания) с международного чемпионата по управлению проектами IPMC-2023. Как рассказали в пресс-службе вуза, поездка состоялась после победы на национальном этапе в Ярославле.

«Команда студентов нашего университета представила Россию на международном чемпионате по управлению проектами IPMC-2023 в Валенсии. Студенты кафедры экономики промышленности и управления проектами Высшей школы экономики и управления получили это право благодаря победе на национальном этапе чемпионата в Ярославле», — отметили в ЮУрГУ.

В ходе соревнований участники стали управляющими проектом при помощи симулятора STS. Результаты работы зависели от навыков коммуникации и быстрой реакции. Действовать приходилось при использовании английского язык, отметил студент Никита Волегов. Победу в Испании одержала команда Италии, рассказала заведующая кафедрой экономики промышленности и управления проектами Наталья Дзензелюк.

Челябинцы поехали в Испанию после победы в ходе национального этапа конкурса в Ярославле
Челябинцы поехали в Испанию после победы в ходе национального этапа конкурса в Ярославле
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Компания студентов Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) вернулась из кампуса в Валенсии (Испания) с международного чемпионата по управлению проектами IPMC-2023. Как рассказали в пресс-службе вуза, поездка состоялась после победы на национальном этапе в Ярославле. «Команда студентов нашего университета представила Россию на международном чемпионате по управлению проектами IPMC-2023 в Валенсии. Студенты кафедры экономики промышленности и управления проектами Высшей школы экономики и управления получили это право благодаря победе на национальном этапе чемпионата в Ярославле», — отметили в ЮУрГУ. В ходе соревнований участники стали управляющими проектом при помощи симулятора STS. Результаты работы зависели от навыков коммуникации и быстрой реакции. Действовать приходилось при использовании английского язык, отметил студент Никита Волегов. Победу в Испании одержала команда Италии, рассказала заведующая кафедрой экономики промышленности и управления проектами Наталья Дзензелюк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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