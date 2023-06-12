Навыки управления проектами студенты ЮУрГУ продемонстрировали на международном конкурсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания студентов Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) вернулась из кампуса в Валенсии (Испания) с международного чемпионата по управлению проектами IPMC-2023. Как рассказали в пресс-службе вуза, поездка состоялась после победы на национальном этапе в Ярославле.

«Команда студентов нашего университета представила Россию на международном чемпионате по управлению проектами IPMC-2023 в Валенсии. Студенты кафедры экономики промышленности и управления проектами Высшей школы экономики и управления получили это право благодаря победе на национальном этапе чемпионата в Ярославле», — отметили в ЮУрГУ.

В ходе соревнований участники стали управляющими проектом при помощи симулятора STS. Результаты работы зависели от навыков коммуникации и быстрой реакции. Действовать приходилось при использовании английского язык, отметил студент Никита Волегов. Победу в Испании одержала команда Италии, рассказала заведующая кафедрой экономики промышленности и управления проектами Наталья Дзензелюк.