Власти рассказали, где жители ЯНАО могут отдохнуть бесплатно

Жители ЯНАО могут бесплатно отдохнуть в реабилитационном центре «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени. Такой отдых доступен для определенной категории ямальцев сообщили URA.RU в региональном департаменте социальной защиты населения.
«Каждый год ямальцы могут бесплатно отдыхать в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети от 3 до 18 лет с инвалидностью, из многодетных семей, состоящие на диспансерном учете и дети ветеранов боевых действий и их сопровождающие», — рассказали в департаменте.
Жители округа могут отдыхать две или три недели. Ямальцам оплачивают питание, проживание, комплекс услуг и трансфер. С января по май там прошли оздоровление более 600 человек.
Ранее власти рассказывали, как в округе можно получить компенсацию за отдых. Жителям региона из льготной категории могут возместить затраты на проезд и оздоровление.
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