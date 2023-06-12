Власти рассказали, где жители ЯНАО могут отдохнуть бесплатно

Жители ЯНАО бесплатно могут отдохнуть в реабилитационном центре «Большой Тараскуль»

13 июня 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Ямальцам на отдыхе оплачивают питание, проживание, комплекс услуг и трансфер Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители ЯНАО могут бесплатно отдохнуть в реабилитационном центре «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени. Такой отдых доступен для определенной категории ямальцев сообщили URA.RU в региональном департаменте социальной защиты населения. «Каждый год ямальцы могут бесплатно отдыхать в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети от 3 до 18 лет с инвалидностью, из многодетных семей, состоящие на диспансерном учете и дети ветеранов боевых действий и их сопровождающие», — рассказали в департаменте. Жители округа могут отдыхать две или три недели. Ямальцам оплачивают питание, проживание, комплекс услуг и трансфер. С января по май там прошли оздоровление более 600 человек. Ранее власти рассказывали, как в округе можно получить компенсацию за отдых. Жителям региона из льготной категории могут возместить затраты на проезд и оздоровление.

Жители ЯНАО могут бесплатно отдохнуть в реабилитационном центре «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени. Такой отдых доступен для определенной категории ямальцев сообщили URA.RU в региональном департаменте социальной защиты населения. «Каждый год ямальцы могут бесплатно отдыхать в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети от 3 до 18 лет с инвалидностью, из многодетных семей, состоящие на диспансерном учете и дети ветеранов боевых действий и их сопровождающие», — рассказали в департаменте. Жители округа могут отдыхать две или три недели. Ямальцам оплачивают питание, проживание, комплекс услуг и трансфер. С января по май там прошли оздоровление более 600 человек. Ранее власти рассказывали, как в округе можно получить компенсацию за отдых. Жителям региона из льготной категории могут возместить затраты на проезд и оздоровление.