12 июня 2023
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Власти рассказали, где жители ЯНАО могут отдохнуть бесплатно

Жители ЯНАО бесплатно могут отдохнуть в реабилитационном центре «Большой Тараскуль»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцам на отдыхе оплачивают питание, проживание, комплекс услуг и трансфер Фото:

Жители ЯНАО могут бесплатно отдохнуть в реабилитационном центре «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени. Такой отдых доступен для определенной категории ямальцев сообщили URA.RU в региональном департаменте социальной защиты населения.

«Каждый год ямальцы могут бесплатно отдыхать в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети от 3 до 18 лет с инвалидностью, из многодетных семей, состоящие на диспансерном учете и дети ветеранов боевых действий и их сопровождающие», — рассказали в департаменте.

Жители округа могут отдыхать две или три недели. Ямальцам оплачивают питание, проживание, комплекс услуг и трансфер. С января по май там прошли оздоровление более 600 человек.

Ранее власти рассказывали, как в округе можно получить компенсацию за отдых. Жителям региона из льготной категории могут возместить затраты на проезд и оздоровление.

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Жители ЯНАО могут бесплатно отдохнуть в реабилитационном центре «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени. Такой отдых доступен для определенной категории ямальцев сообщили URA.RU в региональном департаменте социальной защиты населения. «Каждый год ямальцы могут бесплатно отдыхать в реабилитационном центре „Большой Тараскуль“ в Тюмени. Это дети от 3 до 18 лет с инвалидностью, из многодетных семей, состоящие на диспансерном учете и дети ветеранов боевых действий и их сопровождающие», — рассказали в департаменте. Жители округа могут отдыхать две или три недели. Ямальцам оплачивают питание, проживание, комплекс услуг и трансфер. С января по май там прошли оздоровление более 600 человек. Ранее власти рассказывали, как в округе можно получить компенсацию за отдых. Жителям региона из льготной категории могут возместить затраты на проезд и оздоровление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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