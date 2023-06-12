В ЯНАО арестовали водителя, скрывшегося после наезда на ребенка

В ЯНАО сбившего ребенка водителя нашли при помощи видеокамер

13 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое нашли водителя, совершившего наезд на ребенка, при помощи видеокамер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ГИБДД установили водителя, виновного в наезде на ребенка, при помощи записей с камер видеонаблюдения. За самовольное оставление места происшествия мужчине назначено наказание в виде десяти суток административного ареста, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «В Новом Уренгое водитель арестован на десять суток за оставление места ДТП. 22 мая на улице Сибирская, на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка и, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, покинул место происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Также сообщается, что 25-летний водитель намеренно скрывался от сотрудников ведомства. Марка автомобиля была установлена с помощью записей с камер видеонаблюдения, после чего инспекторы установили и личность водителя.

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ГИБДД установили водителя, виновного в наезде на ребенка, при помощи записей с камер видеонаблюдения. За самовольное оставление места происшествия мужчине назначено наказание в виде десяти суток административного ареста, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «В Новом Уренгое водитель арестован на десять суток за оставление места ДТП. 22 мая на улице Сибирская, на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка и, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, покинул место происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Также сообщается, что 25-летний водитель намеренно скрывался от сотрудников ведомства. Марка автомобиля была установлена с помощью записей с камер видеонаблюдения, после чего инспекторы установили и личность водителя.