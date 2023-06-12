12 июня 2023
11 июня 2023
10 июня 2023

В ЯНАО арестовали водителя, скрывшегося после наезда на ребенка

В ЯНАО сбившего ребенка водителя нашли при помощи видеокамер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
В Новом Уренгое нашли водителя, совершившего наезд на ребенка, при помощи видеокамер Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ГИБДД установили водителя, виновного в наезде на ребенка, при помощи записей с камер видеонаблюдения. За самовольное оставление места происшествия мужчине назначено наказание в виде десяти суток административного ареста, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

«В Новом Уренгое водитель арестован на десять суток за оставление места ДТП. 22 мая на улице Сибирская, на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка и, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, покинул место происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Также сообщается, что 25-летний водитель намеренно скрывался от сотрудников ведомства. Марка автомобиля была установлена с помощью записей с камер видеонаблюдения, после чего инспекторы установили и личность водителя.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ГИБДД установили водителя, виновного в наезде на ребенка, при помощи записей с камер видеонаблюдения. За самовольное оставление места происшествия мужчине назначено наказание в виде десяти суток административного ареста, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «В Новом Уренгое водитель арестован на десять суток за оставление места ДТП. 22 мая на улице Сибирская, на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка и, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, покинул место происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Также сообщается, что 25-летний водитель намеренно скрывался от сотрудников ведомства. Марка автомобиля была установлена с помощью записей с камер видеонаблюдения, после чего инспекторы установили и личность водителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...