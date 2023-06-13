Проукраинские telegram-каналы распространяют фейки об эпидемии холеры в Мариуполе

13 июня 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Сообщение о холере в Мариуполе оказалось фейком. Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о том, что в Мариуполе летом 2022 года зафиксировали эпидемию холеры. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. В проукраинских пабликах сообщается, что в прошлом году на юге Донецкой области якобы бушевала смертельная вирусная инфекция. Российские власти, по версии автора новости, скрыли факт от общественности. «Холера в Мариуполе летом 2022 года была. И не только холера», — говорится в одном из постов. Анализ показал, что документ фальшивый Скрин из программы FotoForensics Однако документы, якобы подтверждающие эпидемию, напоминают подделку. На это в том числе указывает опечатка: в «шапке» файла написано «мариупольський». Также, по данным FotoForensics, прикрепленные к сообщению фотографии документов были отредактированы с помощью специальных программ. На это указывает фильтр ELA, который выделяет искаженные области белым цветом. Telegram-канал «Война с фейками» пишет, что в местных водоемах ранее обнаруживали холероподобные НАГ-вибрионы. Однако они не являются возбудителями холеры, а могут вызвать у людей только различные кишечные расстройства. Корреспондент URA.RU обращался в Министерство здравоохранения ДНР и мэрию Мариуполя, но на момент выхода публикации получить комментарии не удалось. Однако на официальных сайтах ведомств информации об эпидемии не было. Летом 2022 года глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что вспышки холеры в Мариуполе не зафиксированы. По его словам, известия о якобы массовом заболевании идут с украинской стороны. На днях вновь появились фейки о появлении холеры в России, но 7 июня Роспотребнадзор опроверг эти данные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о том, что в Мариуполе летом 2022 года зафиксировали эпидемию холеры. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. В проукраинских пабликах сообщается, что в прошлом году на юге Донецкой области якобы бушевала смертельная вирусная инфекция. Российские власти, по версии автора новости, скрыли факт от общественности. «Холера в Мариуполе летом 2022 года была. И не только холера», — говорится в одном из постов. Однако документы, якобы подтверждающие эпидемию, напоминают подделку. На это в том числе указывает опечатка: в «шапке» файла написано «мариупольський». Также, по данным FotoForensics, прикрепленные к сообщению фотографии документов были отредактированы с помощью специальных программ. На это указывает фильтр ELA, который выделяет искаженные области белым цветом. Telegram-канал «Война с фейками» пишет, что в местных водоемах ранее обнаруживали холероподобные НАГ-вибрионы. Однако они не являются возбудителями холеры, а могут вызвать у людей только различные кишечные расстройства. Корреспондент URA.RU обращался в Министерство здравоохранения ДНР и мэрию Мариуполя, но на момент выхода публикации получить комментарии не удалось. Однако на официальных сайтах ведомств информации об эпидемии не было. Летом 2022 года глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что вспышки холеры в Мариуполе не зафиксированы. По его словам, известия о якобы массовом заболевании идут с украинской стороны. На днях вновь появились фейки о появлении холеры в России, но 7 июня Роспотребнадзор опроверг эти данные.