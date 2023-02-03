03 февраля 2023

В ХМАО налоговая инспекция подала в суд на нефтесервисную компанию из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Нефтесервис в ХМАО задолжал налоговой 44 млн рублей Фото:

Налоговая инспекция подала иск в суд ХМАО на компанию «Геолад-Актив» из Радужного, оказывающей нефтесервисные услуги «Роснефти». В картотеке арбитражного суда указано, что задолженность предприятия составила почти 44 млн рублей.

«Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по ХМАО обратилась в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 43,9 млн руб. Суд постановил: заявление принять, возбудить производство по делу», — указано в документах суда.

«Геолад-Актив» заявил о намерении выплатить долг и суд дал компании отсрочку: если до марта нефтесервис не погасит налоговую задолженность, то будет признан банкротом. Редакция URA.RU пыталась узнать о дальнейших действиях «Геолад-Актив», но телефон компании оказался недоступен.

Ранее URA.RU сообщало, что ФНС ХМАО начала процедуру банкротства «Советского тепловодоканала» (СТВК). Задолженность предприятия по договору энергоснабжения составляла 76,3 млн рублей.

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Налоговая инспекция подала иск в суд ХМАО на компанию «Геолад-Актив» из Радужного, оказывающей нефтесервисные услуги «Роснефти». В картотеке арбитражного суда указано, что задолженность предприятия составила почти 44 млн рублей. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по ХМАО обратилась в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 43,9 млн руб. Суд постановил: заявление принять, возбудить производство по делу», — указано в документах суда. «Геолад-Актив» заявил о намерении выплатить долг и суд дал компании отсрочку: если до марта нефтесервис не погасит налоговую задолженность, то будет признан банкротом. Редакция URA.RU пыталась узнать о дальнейших действиях «Геолад-Актив», но телефон компании оказался недоступен. Ранее URA.RU сообщало, что ФНС ХМАО начала процедуру банкротства «Советского тепловодоканала» (СТВК). Задолженность предприятия по договору энергоснабжения составляла 76,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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