12 июня 2023

Ученые из США и Италии приехали на обучение в курганский медцентр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова, сутягин илья
Мероприятие проходит в Центре им. Илизарова (архивное фото) Фото:

В Кургане в Центре им. Илизарова проходит международный обучающий курс, в котором, в том числе, участвуют ученые из США и Италии. Данная информация размещена в группе Центра им. Илизарова в соцсети «ВКонтакте».

«13-14 июня в НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России проходит Международный обучающий курс „Циркулярная внешняя фиксация в реконструктивной хирургии стопы и голеностопного сустава“. Эксклюзивная научная программа вызвала интерес у представителей разных стран (Россия, Италия, США, Бангладеш, Иордания, Индия, Республика Конго)», — указано в сообщении.

На мероприятии, в том числе, выступили почетные профессора Центра им. Илизарова: Александр Кириенко (г. Милан, Италия) и Михаил Самчуков (г. Даллас, США). Зарубежные гости рассказали об эволюции средств внешней фиксации и представили оценку эффективности современных устройств для лечения патологии стопы и голеностопного сустава. Часть участников обучения останется в Кургане ради ежегодной научно-практической конференции «Илизаровские чтения», которая пройдет 15—16 июня.

Ранее врачи и пациенты Центра Илизарова приняли участие в забеге на призы кавалера «Ордена улыбки». Это мероприятие посвящено памяти ученого и врача Гавриила Илизарова.

В обучающем курсе участвуют представители семи стран
В обучающем курсе участвуют представители семи стран
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в Центре им. Илизарова проходит международный обучающий курс, в котором, в том числе, участвуют ученые из США и Италии. Данная информация размещена в группе Центра им. Илизарова в соцсети «ВКонтакте». «13-14 июня в НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России проходит Международный обучающий курс „Циркулярная внешняя фиксация в реконструктивной хирургии стопы и голеностопного сустава“. Эксклюзивная научная программа вызвала интерес у представителей разных стран (Россия, Италия, США, Бангладеш, Иордания, Индия, Республика Конго)», — указано в сообщении. На мероприятии, в том числе, выступили почетные профессора Центра им. Илизарова: Александр Кириенко (г. Милан, Италия) и Михаил Самчуков (г. Даллас, США). Зарубежные гости рассказали об эволюции средств внешней фиксации и представили оценку эффективности современных устройств для лечения патологии стопы и голеностопного сустава. Часть участников обучения останется в Кургане ради ежегодной научно-практической конференции «Илизаровские чтения», которая пройдет 15—16 июня. Ранее врачи и пациенты Центра Илизарова приняли участие в забеге на призы кавалера «Ордена улыбки». Это мероприятие посвящено памяти ученого и врача Гавриила Илизарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...