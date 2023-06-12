Мероприятие проходит в Центре им. Илизарова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Центре им. Илизарова проходит международный обучающий курс, в котором, в том числе, участвуют ученые из США и Италии. Данная информация размещена в группе Центра им. Илизарова в соцсети «ВКонтакте».

«13-14 июня в НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России проходит Международный обучающий курс „Циркулярная внешняя фиксация в реконструктивной хирургии стопы и голеностопного сустава“. Эксклюзивная научная программа вызвала интерес у представителей разных стран (Россия, Италия, США, Бангладеш, Иордания, Индия, Республика Конго)», — указано в сообщении.

На мероприятии, в том числе, выступили почетные профессора Центра им. Илизарова: Александр Кириенко (г. Милан, Италия) и Михаил Самчуков (г. Даллас, США). Зарубежные гости рассказали об эволюции средств внешней фиксации и представили оценку эффективности современных устройств для лечения патологии стопы и голеностопного сустава. Часть участников обучения останется в Кургане ради ежегодной научно-практической конференции «Илизаровские чтения», которая пройдет 15—16 июня.

Ранее врачи и пациенты Центра Илизарова приняли участие в забеге на призы кавалера «Ордена улыбки». Это мероприятие посвящено памяти ученого и врача Гавриила Илизарова.