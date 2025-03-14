Курганских родителей предупредили о смертельно опасных играх школьников

Родителей школьников в Кургане предупреждают в чатах, что дети начали играть в опасные игры на дорогах. Они бросают перчатку перед машинами, затем выбегают на проезжую часть, чтобы подобрать ее. Об этом URA.RU сообщил один из курганцев.
«Дети собираются группой у дороги, кто-то бросает перчатку на проезжую часть. Суть игры — школьник должен выбежать перед машиной, забрать перчатку и остаться не сбитым. Кому это удалось сделать — тот победитель», — говорится в сообщениях, рассылаемых в чатах для родителей.
Родителям советуют предупредить своих детей и близких об опасности игры на дороге. Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в департамент образования Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане резко потеплело и на крышах домов образовались большие сосульки. Учителя в школьных чатах предупредили родителей об опасности.
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