Курганских родителей предупредили о смертельно опасных играх школьников

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На дорогах следует соблюдать осторожность
На дорогах следует соблюдать осторожность Фото:

Родителей школьников в Кургане предупреждают в чатах, что дети начали играть в опасные игры на дорогах. Они бросают перчатку перед машинами, затем выбегают на проезжую часть, чтобы подобрать ее. Об этом URA.RU сообщил один из курганцев.

«Дети собираются группой у дороги, кто-то бросает перчатку на проезжую часть. Суть игры — школьник должен выбежать перед машиной, забрать перчатку и остаться не сбитым. Кому это удалось сделать — тот победитель», — говорится в сообщениях, рассылаемых в чатах для родителей.

Родителям советуют предупредить своих детей и близких об опасности игры на дороге. Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в департамент образования Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане резко потеплело и на крышах домов образовались большие сосульки. Учителя в школьных чатах предупредили родителей об опасности.

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Родителей школьников в Кургане предупреждают в чатах, что дети начали играть в опасные игры на дорогах. Они бросают перчатку перед машинами, затем выбегают на проезжую часть, чтобы подобрать ее. Об этом URA.RU сообщил один из курганцев. «Дети собираются группой у дороги, кто-то бросает перчатку на проезжую часть. Суть игры — школьник должен выбежать перед машиной, забрать перчатку и остаться не сбитым. Кому это удалось сделать — тот победитель», — говорится в сообщениях, рассылаемых в чатах для родителей. Родителям советуют предупредить своих детей и близких об опасности игры на дороге. Корреспондент агентства направил запрос информации по теме публикации в департамент образования Курганской области. Ответ ожидается. Ранее в Кургане резко потеплело и на крышах домов образовались большие сосульки. Учителя в школьных чатах предупредили родителей об опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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