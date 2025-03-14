14 марта 2025

Антитоп баров и кафе: что не нравится посетителям заведений в Шадринске

В Шадринске посетителям общепита не нравятся высокие цены и хамство персонала
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане критикуют в отзывах высокие цены в кафе
Горожане критикуют в отзывах высокие цены в кафе Фото:

В Шадринске (Курганская область) есть много баров и кафе, где горожане могут отведать блюда местной кухни и весело провести время с друзьями. Однако находятся клиенты, которые замечают недостатки в работе общепита. Посетителям не нравятся грубость и нерасторопность персонала, а также высокие цены в заведениях. Люди оставляют жалобы в отзывах на 2ГИС. Об этом подробнее в материале URA.RU.

Горожанка пожаловалась на грубость сотрудника в баре «Шатун»

Жительница Шадринска написала в отзыве, что «не всех сотрудников гриль-бара научили вежливо разговаривать с клиентами». В то же время, другие посетители хвалят блюда в заведении, уютную атмосферу и приятную музыку. При этом, горожане хотят, чтобы цены в «Шатуне» были доступнее средним слоям населения, сообщается в отзывах на 2ГИС.

Клиентке показалось, что в кафе «Надежда» не докладывают мяса

«Подали трехдневный борщ почти без мяса, хотя сказали свежий. Лагман был с двумя кусочками мяса», — пожаловалась клиентка заведения. В других отзывах посетители обращают внимание на доступность цен и хорошее меню. «Брали жаркое в горшочке, хорошее блюдо. Меню разнообразное, есть из чего выбрать. Порции небольшие, но и ценник адекватный», — пишет посетитель в отзыве.

В кафе «Шах-Даг» посетитель заметил тесноту и повара без колпака

«В заведении повар ходит без головного убора, также нужно тщательнее следить за чистотой в кафе», отметил клиент в отзыве на 2ГИС. «Вкусный лагман и долма, нормальное место, чтобы пообедать», написал другой посетитель. Шадринцы также хвалят большие порции в кафе и невысокие цены на блюда.

Клиенту не понравилась экономия на салфетках в шашлычной «Чинар»

«Шашлык из баранины был вкусный, но на столах нет салфеток и зубочисток. Кроме того, неудобно ходить в туалет на улице», — отметил посетитель в отзыве на 2ГИС. В другом отзыве уточняется, что в шашлычной есть уютный зал, телевизор и умывальник. «Заказали шурпу в горшочках, шашлык из баранины и чай. Все блюда очень вкусные, цены адекватные, рекомендую к посещению», — написал один из жителей Шадринска.

Гость пожаловался на немытые подносы в чайхане «Али-баба»

«Подносы складываются назад и не моются после каждого гостя», — пожаловался посетитель в отзыве на 2ГИС. Другой клиент заметил нехватку овощей в шаурме. В целом посетители хвалят разнообразие блюд в кафе и рекомендуют его к посещению. Они пишут, что кухня в заведении хорошая и отражает национальный колорит.

Ранее сообщалось, что Шадринск, несмотря на свой провинциальный статус, может похвастаться уютными заведениями, где гостей ждет не только вкусная еда, но и атмосфера, способная удивить даже искушенных посетителей. У многих заведений отмечен высокий рейтинг в отзывах.

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В Шадринске (Курганская область) есть много баров и кафе, где горожане могут отведать блюда местной кухни и весело провести время с друзьями. Однако находятся клиенты, которые замечают недостатки в работе общепита. Посетителям не нравятся грубость и нерасторопность персонала, а также высокие цены в заведениях. Люди оставляют жалобы в отзывах на 2ГИС. Об этом подробнее в материале URA.RU. Горожанка пожаловалась на грубость сотрудника в баре «Шатун» Жительница Шадринска написала в отзыве, что «не всех сотрудников гриль-бара научили вежливо разговаривать с клиентами». В то же время, другие посетители хвалят блюда в заведении, уютную атмосферу и приятную музыку. При этом, горожане хотят, чтобы цены в «Шатуне» были доступнее средним слоям населения, сообщается в отзывах на 2ГИС. Клиентке показалось, что в кафе «Надежда» не докладывают мяса «Подали трехдневный борщ почти без мяса, хотя сказали свежий. Лагман был с двумя кусочками мяса», — пожаловалась клиентка заведения. В других отзывах посетители обращают внимание на доступность цен и хорошее меню. «Брали жаркое в горшочке, хорошее блюдо. Меню разнообразное, есть из чего выбрать. Порции небольшие, но и ценник адекватный», — пишет посетитель в отзыве. В кафе «Шах-Даг» посетитель заметил тесноту и повара без колпака «В заведении повар ходит без головного убора, также нужно тщательнее следить за чистотой в кафе», отметил клиент в отзыве на 2ГИС. «Вкусный лагман и долма, нормальное место, чтобы пообедать», написал другой посетитель. Шадринцы также хвалят большие порции в кафе и невысокие цены на блюда. Клиенту не понравилась экономия на салфетках в шашлычной «Чинар» «Шашлык из баранины был вкусный, но на столах нет салфеток и зубочисток. Кроме того, неудобно ходить в туалет на улице», — отметил посетитель в отзыве на 2ГИС. В другом отзыве уточняется, что в шашлычной есть уютный зал, телевизор и умывальник. «Заказали шурпу в горшочках, шашлык из баранины и чай. Все блюда очень вкусные, цены адекватные, рекомендую к посещению», — написал один из жителей Шадринска. Гость пожаловался на немытые подносы в чайхане «Али-баба» «Подносы складываются назад и не моются после каждого гостя», — пожаловался посетитель в отзыве на 2ГИС. Другой клиент заметил нехватку овощей в шаурме. В целом посетители хвалят разнообразие блюд в кафе и рекомендуют его к посещению. Они пишут, что кухня в заведении хорошая и отражает национальный колорит. Ранее сообщалось, что Шадринск, несмотря на свой провинциальный статус, может похвастаться уютными заведениями, где гостей ждет не только вкусная еда, но и атмосфера, способная удивить даже искушенных посетителей. У многих заведений отмечен высокий рейтинг в отзывах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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