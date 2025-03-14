Антитоп баров и кафе: что не нравится посетителям заведений в Шадринске

В Шадринске (Курганская область) есть много баров и кафе, где горожане могут отведать блюда местной кухни и весело провести время с друзьями. Однако находятся клиенты, которые замечают недостатки в работе общепита. Посетителям не нравятся грубость и нерасторопность персонала, а также высокие цены в заведениях. Люди оставляют жалобы в отзывах на 2ГИС. Об этом подробнее в материале URA.RU.
Горожанка пожаловалась на грубость сотрудника в баре «Шатун»
Жительница Шадринска написала в отзыве, что «не всех сотрудников гриль-бара научили вежливо разговаривать с клиентами». В то же время, другие посетители хвалят блюда в заведении, уютную атмосферу и приятную музыку. При этом, горожане хотят, чтобы цены в «Шатуне» были доступнее средним слоям населения, сообщается в отзывах на 2ГИС.
Клиентке показалось, что в кафе «Надежда» не докладывают мяса
«Подали трехдневный борщ почти без мяса, хотя сказали свежий. Лагман был с двумя кусочками мяса», — пожаловалась клиентка заведения. В других отзывах посетители обращают внимание на доступность цен и хорошее меню. «Брали жаркое в горшочке, хорошее блюдо. Меню разнообразное, есть из чего выбрать. Порции небольшие, но и ценник адекватный», — пишет посетитель в отзыве.
В кафе «Шах-Даг» посетитель заметил тесноту и повара без колпака
«В заведении повар ходит без головного убора, также нужно тщательнее следить за чистотой в кафе», отметил клиент в отзыве на 2ГИС. «Вкусный лагман и долма, нормальное место, чтобы пообедать», написал другой посетитель. Шадринцы также хвалят большие порции в кафе и невысокие цены на блюда.
Клиенту не понравилась экономия на салфетках в шашлычной «Чинар»
«Шашлык из баранины был вкусный, но на столах нет салфеток и зубочисток. Кроме того, неудобно ходить в туалет на улице», — отметил посетитель в отзыве на 2ГИС. В другом отзыве уточняется, что в шашлычной есть уютный зал, телевизор и умывальник. «Заказали шурпу в горшочках, шашлык из баранины и чай. Все блюда очень вкусные, цены адекватные, рекомендую к посещению», — написал один из жителей Шадринска.
Гость пожаловался на немытые подносы в чайхане «Али-баба»
«Подносы складываются назад и не моются после каждого гостя», — пожаловался посетитель в отзыве на 2ГИС. Другой клиент заметил нехватку овощей в шаурме. В целом посетители хвалят разнообразие блюд в кафе и рекомендуют его к посещению. Они пишут, что кухня в заведении хорошая и отражает национальный колорит.
Ранее сообщалось, что Шадринск, несмотря на свой провинциальный статус, может похвастаться уютными заведениями, где гостей ждет не только вкусная еда, но и атмосфера, способная удивить даже искушенных посетителей. У многих заведений отмечен высокий рейтинг в отзывах.
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