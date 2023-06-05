В Кургане почтили память легендарного врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане школьники, а также сотрудники и пациенты Центра Илизарова приняли участие в забеге на призы кавалера «Ордена улыбки». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Сегодня уже ставшее традиционным мероприятие, посвященное памяти великого ученого и врача Гавриила Илизарова. Называется — Илизаровский пробег. Из года в год мы приглашаем всех желающих: это и сотрудники Центра, и пациенты, а также неравнодушные и активные жители Кургана», — рассказал корреспонденту URA.RU директор Центра Илизарова Александр Бурцев.

Также глава Центра вместе с сотрудниками почтили память легендарного курганского врача. Они возложили цветы к памятнику Илизарова, расположенному на территории медицинского учреждения.

Ранее URA.RU писало, что впервые после пандемии курганские пациенты приняли участие в традиционном Илизаровском забеге. В беге участвовал и руководитель Центра Александр Бурцев.

В забеге приняли участие школьники, сотрудники и пациенты медучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане прошел забег за призы кавалера «Ордена улыбки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU