05 июня 2023

Курганские врачи и пациенты вышли на Илизаровский забег. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробег Илизарова. Курган
В Кургане почтили память легендарного врача Фото:

В Кургане школьники, а также сотрудники и пациенты Центра Илизарова приняли участие в забеге на призы кавалера «Ордена улыбки». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Сегодня уже ставшее традиционным мероприятие, посвященное памяти великого ученого и врача Гавриила Илизарова. Называется — Илизаровский пробег. Из года в год мы приглашаем всех желающих: это и сотрудники Центра, и пациенты, а также неравнодушные и активные жители Кургана», — рассказал корреспонденту URA.RU директор Центра Илизарова Александр Бурцев.

Также глава Центра вместе с сотрудниками почтили память легендарного курганского врача. Они возложили цветы к памятнику Илизарова, расположенному на территории медицинского учреждения.

Ранее URA.RU писало, что впервые после пандемии курганские пациенты приняли участие в традиционном Илизаровском забеге. В беге участвовал и руководитель Центра Александр Бурцев.

Пробег Илизарова. Курган
В забеге приняли участие школьники, сотрудники и пациенты медучреждения
Фото:
Пробег Илизарова. Курган
В Кургане прошел забег за призы кавалера «Ордена улыбки»
Фото:
Пробег Илизарова. Курган
Сотрудники Центра Илизарова возложили цветы к памятнику легендарному врачу
Фото:

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В Кургане школьники, а также сотрудники и пациенты Центра Илизарова приняли участие в забеге на призы кавалера «Ордена улыбки». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня уже ставшее традиционным мероприятие, посвященное памяти великого ученого и врача Гавриила Илизарова. Называется — Илизаровский пробег. Из года в год мы приглашаем всех желающих: это и сотрудники Центра, и пациенты, а также неравнодушные и активные жители Кургана», — рассказал корреспонденту URA.RU директор Центра Илизарова Александр Бурцев. Также глава Центра вместе с сотрудниками почтили память легендарного курганского врача. Они возложили цветы к памятнику Илизарова, расположенному на территории медицинского учреждения. Ранее URA.RU писало, что впервые после пандемии курганские пациенты приняли участие в традиционном Илизаровском забеге. В беге участвовал и руководитель Центра Александр Бурцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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