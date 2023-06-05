В Кургане школьники, а также сотрудники и пациенты Центра Илизарова приняли участие в забеге на призы кавалера «Ордена улыбки». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Сегодня уже ставшее традиционным мероприятие, посвященное памяти великого ученого и врача Гавриила Илизарова. Называется — Илизаровский пробег. Из года в год мы приглашаем всех желающих: это и сотрудники Центра, и пациенты, а также неравнодушные и активные жители Кургана», — рассказал корреспонденту URA.RU директор Центра Илизарова Александр Бурцев.
Также глава Центра вместе с сотрудниками почтили память легендарного курганского врача. Они возложили цветы к памятнику Илизарова, расположенному на территории медицинского учреждения.
Ранее URA.RU писало, что впервые после пандемии курганские пациенты приняли участие в традиционном Илизаровском забеге. В беге участвовал и руководитель Центра Александр Бурцев.
В забеге приняли участие школьники, сотрудники и пациенты медучреждения
В Кургане школьники, а также сотрудники и пациенты Центра Илизарова приняли участие в забеге на призы кавалера «Ордена улыбки». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня уже ставшее традиционным мероприятие, посвященное памяти великого ученого и врача Гавриила Илизарова. Называется — Илизаровский пробег. Из года в год мы приглашаем всех желающих: это и сотрудники Центра, и пациенты, а также неравнодушные и активные жители Кургана», — рассказал корреспонденту URA.RU директор Центра Илизарова Александр Бурцев. Также глава Центра вместе с сотрудниками почтили память легендарного курганского врача. Они возложили цветы к памятнику Илизарова, расположенному на территории медицинского учреждения. Ранее URA.RU писало, что впервые после пандемии курганские пациенты приняли участие в традиционном Илизаровском забеге. В беге участвовал и руководитель Центра Александр Бурцев.