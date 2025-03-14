Курганцы победили команду АКМ
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Команда из Кургана «Зауралье» разгромила 14 марта вечером всухую на своем поле хоккеистов клуба АКМ из Тулы. Об этом сообщили представители курганского клуба.
«Сыграли очень дисциплинированно, забили нужные голы команде АКМ, героически вытерпели в обороне и увеличили свои шансы, чтобы закрепиться в Топ-16. Счет матча 3:0 в пользу ХК „Зауралье“», — сообщается в паблике курганских хоккеистов в соцсети «ВКонтакте».
Голы забили:
- 1:0 — Андрей Ерофеев (П. Тютнев, А. Комаристый, бол., 18:56);
- 2:0 – Михаил Решетько (32:39);
- 3:0 — Павел Тютнев (К. Тагиров, 58:43, ПВ).
ХК «Зауралье» одержал победу в домашнем матче
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