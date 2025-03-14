Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» разгромили команду из Тулы. Фото

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Курганцы победили команду АКМ
Курганцы победили команду АКМ Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Команда из Кургана «Зауралье» разгромила 14 марта вечером всухую на своем поле хоккеистов клуба АКМ из Тулы. Об этом сообщили представители курганского клуба.

«Сыграли очень дисциплинированно, забили нужные голы команде АКМ, героически вытерпели в обороне и увеличили свои шансы, чтобы закрепиться в Топ-16. Счет матча 3:0 в пользу ХК „Зауралье“», — сообщается в паблике курганских хоккеистов в соцсети «ВКонтакте».

Голы забили:

  • 1:0 — Андрей Ерофеев (П. Тютнев, А. Комаристый, бол., 18:56);
  • 2:0 – Михаил Решетько (32:39);
  • 3:0 — Павел Тютнев (К. Тагиров, 58:43, ПВ).
ХК «Зауралье» одержал победу в домашнем матче
ХК «Зауралье» одержал победу в домашнем матче
Фото:

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Команда из Кургана «Зауралье» разгромила 14 марта вечером всухую на своем поле хоккеистов клуба АКМ из Тулы. Об этом сообщили представители курганского клуба. «Сыграли очень дисциплинированно, забили нужные голы команде АКМ, героически вытерпели в обороне и увеличили свои шансы, чтобы закрепиться в Топ-16. Счет матча 3:0 в пользу ХК „Зауралье“», — сообщается в паблике курганских хоккеистов в соцсети «ВКонтакте». Голы забили:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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