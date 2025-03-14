Полпред Жога отчитал регионы за межнациональные конфликты, его поддержал кремлевский гость

Артем Жога поручил регионам УрФО усилить профилактику экстремизма
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по экологии на ММК с участием Артема Жоги. Челябинск, Магнитогорск, жога артем
Выступление Артема Жоги было беспрецедентно жестким Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога выразил недовольство тем, как в некоторых уральских регионах ведется профилактика межнациональных конфликтов. Это произошло во время заседания окружного совета по развитию местного самоуправления, передает пресс-служба полпредства.

«Политика в области межнациональных отношений должна быть системной и охватывать все уровни власти, в том числе и муниципальный. На уровне муниципалитетов приняты соответствующие программы профилактики, однако в них есть системные недостатки: в ряде регионов есть проблемы с их финансированием, в планах нередко присутствуют нецелевые мероприятия. Эти вопросы требуют доработки. Реализация планов должна отвечать текущим острым вызовам, улучшать ситуацию, а не идти параллельно реальной жизни», — заявил Жога.

Особый акцент он сделал на адаптации детей мигрантов, их социализации. «Школам нужна помощь всех уровней власти», — подчеркнул полпред. А эффективно адаптировать и контролировать трудовых мигрантов можно только в связке с их работодателями, добавил Жога.

Мэрам и губернаторам также поручено наладить диалог с силовиками, проявлять нулевую толерантность к любым проявлениям экстремизма и «в кратчайшие сроки скорректировать муниципальные планы и программы по предупреждению и профилактике экстремизма».

В совещании также участвовали заместители начальника кремлевского управления внутренней политики Анатолий Вылегжанин и Евгений Грачев. По данным URA.RU, Вылегжанин выступление Жоги во многом поддержал. И, как рассказал агентству один из очевидцев, вообще констатировал, что по многим показателям уральские регионы по сравнению с прошлым годом просели чуть ли не в два раза.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога выразил недовольство тем, как в некоторых уральских регионах ведется профилактика межнациональных конфликтов. Это произошло во время заседания окружного совета по развитию местного самоуправления, передает пресс-служба полпредства. «Политика в области межнациональных отношений должна быть системной и охватывать все уровни власти, в том числе и муниципальный. На уровне муниципалитетов приняты соответствующие программы профилактики, однако в них есть системные недостатки: в ряде регионов есть проблемы с их финансированием, в планах нередко присутствуют нецелевые мероприятия. Эти вопросы требуют доработки. Реализация планов должна отвечать текущим острым вызовам, улучшать ситуацию, а не идти параллельно реальной жизни», — заявил Жога. Особый акцент он сделал на адаптации детей мигрантов, их социализации. «Школам нужна помощь всех уровней власти», — подчеркнул полпред. А эффективно адаптировать и контролировать трудовых мигрантов можно только в связке с их работодателями, добавил Жога. Мэрам и губернаторам также поручено наладить диалог с силовиками, проявлять нулевую толерантность к любым проявлениям экстремизма и «в кратчайшие сроки скорректировать муниципальные планы и программы по предупреждению и профилактике экстремизма». В совещании также участвовали заместители начальника кремлевского управления внутренней политики Анатолий Вылегжанин и Евгений Грачев. По данным URA.RU, Вылегжанин выступление Жоги во многом поддержал. И, как рассказал агентству один из очевидцев, вообще констатировал, что по многим показателям уральские регионы по сравнению с прошлым годом просели чуть ли не в два раза.
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