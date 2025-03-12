Самолет, вертолет, парашютисты: какие противопожарные меры будут приняты в Курганской области

В Курганской области будут введены особые противопожарные меры. Об этом на заседании по аграрной политике и природным ресурсам сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Анатолий Тарасенко.
«С 10 апреля по 31 мая на территории субъекта будут дислоцироваться два воздушных судна — вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200ЧС, а также инженерная машина заграждения», — рассказал Тарасенко. Кроме того, с 29 апреля по 15 мая в регионе будет дислоцироваться подразделение парашютно-десантной службы прыгунов авиалесоохраны в количестве 56 человек, на что выделено 27,4 миллионов рублей. До 1 апреля будут проведены тренировки.
Мониторинг возникновения пожаров будет идти также с помощью видеонаблюдения. В настоящее время работают 34 камеры. Они обеспечивают мониторинг обстановки на 60% территорий и охватывают 26 населенных пунктов. Количество камер планируют увеличить до 47 штук и охват до 73% территорий.
Также в этом году увеличено количество систем оповещения. К концу 2025 года такие системы будут уже в 670 населенных пунктах. На расчистку территорий от сухой травы и камыша выделено 180 миллионов рублей. Запланировано привлечение 3820 человек и 1091 единицы техники. Будет происходить и авиационный мониторинг лесных пожаров. С целью защиты 101 населенного пункта, примыкающих к лесу, проведены мероприятия по устройству защитных противопожарных барьеров. Приводятся в порядок источники водоснабжения, устранены нарушения требований пожарной безопасной, выявленных осенью прошлого года.
Ранее URA.RU сообщало, что восстановление пожароопасного периода планируется с 10 апреля. Введение особого противопожарного режима в регионе — ориентировочно с 18 апреля.
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