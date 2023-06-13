Польский генерал назвал главную опасность для контрнаступления ВСУ

Польский генерал Скшипчак: самую большую угрозу для ВСУ представляет российская контратака

13 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Российские войска могут нанести большой урон ВСУ в ходе своей контратаки, заявил Вальдемар Скшипчак Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основную опасность для украинских войск представляют не оборонительные позиции российской армии, а российская контратака, в которой могут быть задействованы резервы танков и боевых машин. Такое мнение выразил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак «Наибольшую угрозу для украинцев представляют не оборонительные позиции российской армии, где они уже оставили много танков и другой техники, а российская контратака. Где-то позади резервы российских танков и боевых машин, которые ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону — тогда и ударят», — передает слова Скшипчака издание wPolityce . По мнению экс-генерала, локальную контратаку, которую проводят украинские войска, нельзя назвать контрнаступлением. Скшипчак также подчеркивает, что украинцы должны принять решение и провести настоящее контрнаступление, иначе ВС РФ смогут сконцентрироваться на обороне, и украинцам будет сложно продвинуться дальше. Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил свою обеспокоенность возможной эскалацией конфликта на Украине. По его мнению, украинцы начали контрнаступление, на которое российские войска в состоянии ответить мощной силой. Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу отметил высокое качество подготовки российских войск при отражении попыток наступления ВСУ, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основную опасность для украинских войск представляют не оборонительные позиции российской армии, а российская контратака, в которой могут быть задействованы резервы танков и боевых машин. Такое мнение выразил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак «Наибольшую угрозу для украинцев представляют не оборонительные позиции российской армии, где они уже оставили много танков и другой техники, а российская контратака. Где-то позади резервы российских танков и боевых машин, которые ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону — тогда и ударят», — передает слова Скшипчака издание wPolityce. По мнению экс-генерала, локальную контратаку, которую проводят украинские войска, нельзя назвать контрнаступлением. Скшипчак также подчеркивает, что украинцы должны принять решение и провести настоящее контрнаступление, иначе ВС РФ смогут сконцентрироваться на обороне, и украинцам будет сложно продвинуться дальше. Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил свою обеспокоенность возможной эскалацией конфликта на Украине. По его мнению, украинцы начали контрнаступление, на которое российские войска в состоянии ответить мощной силой. Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу отметил высокое качество подготовки российских войск при отражении попыток наступления ВСУ, передает Life.