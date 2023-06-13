Польский генерал назвал главную опасность для контрнаступления ВСУ

Основную опасность для украинских войск представляют не оборонительные позиции российской армии, а российская контратака, в которой могут быть задействованы резервы танков и боевых машин. Такое мнение выразил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак
«Наибольшую угрозу для украинцев представляют не оборонительные позиции российской армии, где они уже оставили много танков и другой техники, а российская контратака. Где-то позади резервы российских танков и боевых машин, которые ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону — тогда и ударят», — передает слова Скшипчака издание
По мнению экс-генерала, локальную контратаку, которую проводят украинские войска, нельзя назвать контрнаступлением. Скшипчак также подчеркивает, что украинцы должны принять решение и провести настоящее контрнаступление, иначе ВС РФ смогут сконцентрироваться на обороне, и украинцам будет сложно продвинуться дальше.
Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил свою обеспокоенность возможной эскалацией конфликта на Украине. По его мнению, украинцы начали контрнаступление, на которое российские войска в состоянии ответить мощной силой. Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу отметил высокое качество подготовки российских войск при отражении попыток наступления ВСУ, передает
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