Польский генерал назвал главную опасность для контрнаступления ВСУ

Польский генерал Скшипчак: самую большую угрозу для ВСУ представляет российская контратака
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, снайпер, спецназ, ВСУ, наемники, stock
Российские войска могут нанести большой урон ВСУ в ходе своей контратаки, заявил Вальдемар Скшипчак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основную опасность для украинских войск представляют не оборонительные позиции российской армии, а российская контратака, в которой могут быть задействованы резервы танков и боевых машин. Такое мнение выразил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак

«Наибольшую угрозу для украинцев представляют не оборонительные позиции российской армии, где они уже оставили много танков и другой техники, а российская контратака. Где-то позади резервы российских танков и боевых машин, которые ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону — тогда и ударят», — передает слова Скшипчака издание wPolityce.

По мнению экс-генерала, локальную контратаку, которую проводят украинские войска, нельзя назвать контрнаступлением. Скшипчак также подчеркивает, что украинцы должны принять решение и провести настоящее контрнаступление, иначе ВС РФ смогут сконцентрироваться на обороне, и украинцам будет сложно продвинуться дальше.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил свою обеспокоенность возможной эскалацией конфликта на Украине. По его мнению, украинцы начали контрнаступление, на которое российские войска в состоянии ответить мощной силой. Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу отметил высокое качество подготовки российских войск при отражении попыток наступления ВСУ, передает Life.

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Основную опасность для украинских войск представляют не оборонительные позиции российской армии, а российская контратака, в которой могут быть задействованы резервы танков и боевых машин. Такое мнение выразил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак «Наибольшую угрозу для украинцев представляют не оборонительные позиции российской армии, где они уже оставили много танков и другой техники, а российская контратака. Где-то позади резервы российских танков и боевых машин, которые ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону — тогда и ударят», — передает слова Скшипчака издание wPolityce. По мнению экс-генерала, локальную контратаку, которую проводят украинские войска, нельзя назвать контрнаступлением. Скшипчак также подчеркивает, что украинцы должны принять решение и провести настоящее контрнаступление, иначе ВС РФ смогут сконцентрироваться на обороне, и украинцам будет сложно продвинуться дальше. Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил свою обеспокоенность возможной эскалацией конфликта на Украине. По его мнению, украинцы начали контрнаступление, на которое российские войска в состоянии ответить мощной силой. Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу отметил высокое качество подготовки российских войск при отражении попыток наступления ВСУ, передает Life.
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