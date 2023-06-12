12 июня 2023

Вучич раскрыл, к чему приведет контрнаступление ВСУ

Вучич заявил, что опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Вучич поделился страхами насчет СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Напряженность в зоне спецоперации на Украине продолжает нарастать и скоро может достигнуть пика эскалации. Свои опасения относительно этого в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказал президент Сербии Александр Вучич.

«Опасаюсь эскалации конфликта. Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет намного сильнее. Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым», — заявил Вучич в эфире Happy TV, добавив, что это доведет ситуацию до накала. Он напомнил, что Сербия дружелюбно относится к Украине, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово.

Ранее Вучич говорил о том, что Сербия — независимое государство и ведет свою политику. В частности, Белград единственный в Европе не ввел санкции против РФ и продолжает придерживаться своей позиции. Несмотря на отношение к Украине, Вучич отказал Киеву в поставках оружия. По его словам, Сербия предоставляет вооружение только разрешенным конечным пользователям.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Напряженность в зоне спецоперации на Украине продолжает нарастать и скоро может достигнуть пика эскалации. Свои опасения относительно этого в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказал президент Сербии Александр Вучич. «Опасаюсь эскалации конфликта. Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет намного сильнее. Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым», — заявил Вучич в эфире Happy TV, добавив, что это доведет ситуацию до накала. Он напомнил, что Сербия дружелюбно относится к Украине, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово. Ранее Вучич говорил о том, что Сербия — независимое государство и ведет свою политику. В частности, Белград единственный в Европе не ввел санкции против РФ и продолжает придерживаться своей позиции. Несмотря на отношение к Украине, Вучич отказал Киеву в поставках оружия. По его словам, Сербия предоставляет вооружение только разрешенным конечным пользователям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...