Вучич раскрыл, к чему приведет контрнаступление ВСУ

Напряженность в зоне спецоперации на Украине продолжает нарастать и скоро может достигнуть пика эскалации. Свои опасения относительно этого в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказал президент Сербии Александр Вучич.
«Опасаюсь эскалации конфликта. Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет намного сильнее. Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым», — заявил Вучич в эфире Happy TV, добавив, что это доведет ситуацию до накала. Он напомнил, что Сербия дружелюбно относится к Украине, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово.
Ранее Вучич говорил о том, что Сербия — независимое государство и ведет свою политику. В частности, Белград единственный в Европе не ввел санкции против РФ и продолжает придерживаться своей позиции. Несмотря на отношение к Украине, Вучич отказал Киеву в поставках оружия. По его словам, Сербия предоставляет вооружение только разрешенным конечным пользователям.
Напряженность в зоне спецоперации на Украине продолжает нарастать и скоро может достигнуть пика эскалации. Свои опасения относительно этого в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказал президент Сербии Александр Вучич. «Опасаюсь эскалации конфликта. Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет намного сильнее. Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым», — заявил Вучич в эфире Happy TV, добавив, что это доведет ситуацию до накала. Он напомнил, что Сербия дружелюбно относится к Украине, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово. Ранее Вучич говорил о том, что Сербия — независимое государство и ведет свою политику. В частности, Белград единственный в Европе не ввел санкции против РФ и продолжает придерживаться своей позиции. Несмотря на отношение к Украине, Вучич отказал Киеву в поставках оружия. По его словам, Сербия предоставляет вооружение только разрешенным конечным пользователям.