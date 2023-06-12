В тундре ЯНАО обнаружили емкости с подозрительным веществом. Фото

Прокуратура ЯНАО проверит сообщение об емкостях с подозрительным веществом

13 июня 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Ямальской тундре местные жители обнаружили емкости с неизвестным веществом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО местные жители обнаружили в тундре за Коротчаево емкости, наполненные подозрительным веществом с резким запахом. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что по данному сообщению проводятся проверочные мероприятия. «В тундре, за Коротчаево, нашли канистры с неизвестной субстанцией. Автор снимков рассказала, что возле емкостей стоит невозможная вонь, а местные жители предположили, что внутри опасные отходы», — сообщается в telegram-канале «Ямал 1». К посту прикреплены фото, на которых видны емкости с темной жидкостью неизвестного происхождения. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Там ответили, что по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет дана соответствующая оценка. Контейнеры с подозрительным веществом Фото: telegram-канал «Ямал 1» Фото: telegram-канал «Ямал 1»

В ЯНАО местные жители обнаружили в тундре за Коротчаево емкости, наполненные подозрительным веществом с резким запахом. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что по данному сообщению проводятся проверочные мероприятия. «В тундре, за Коротчаево, нашли канистры с неизвестной субстанцией. Автор снимков рассказала, что возле емкостей стоит невозможная вонь, а местные жители предположили, что внутри опасные отходы», — сообщается в telegram-канале «Ямал 1». К посту прикреплены фото, на которых видны емкости с темной жидкостью неизвестного происхождения. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Там ответили, что по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет дана соответствующая оценка.