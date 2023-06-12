В ЯНАО местные жители обнаружили в тундре за Коротчаево емкости, наполненные подозрительным веществом с резким запахом. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что по данному сообщению проводятся проверочные мероприятия.
«В тундре, за Коротчаево, нашли канистры с неизвестной субстанцией. Автор снимков рассказала, что возле емкостей стоит невозможная вонь, а местные жители предположили, что внутри опасные отходы», — сообщается в telegram-канале «Ямал 1». К посту прикреплены фото, на которых видны емкости с темной жидкостью неизвестного происхождения.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Там ответили, что по данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет дана соответствующая оценка.
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