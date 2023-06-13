Путин: Запад не давал нам выстроить отношения с украинским народом

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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Россию «надули и кинули», заявил Владимир Путин Фото:

России стало очевидно, что Запад не дает выстроить отношения с Украиной и ее народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он добавил, что Россию «надули и кинули».

«Мы общались с ними. Дошли до кровавого госпереворота. Стало очевидно, что нам не дают выстроить отношения с украинским народом», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин уточнил, что Россию также «надули и кинули» с минскими соглашениями.

Минские соглашения были подписаны в 2014 году. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношение Запада к соглашениям приблизило спецоперацию на Украине, передает телеканал 360.

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России стало очевидно, что Запад не дает выстроить отношения с Украиной и ее народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он добавил, что Россию «надули и кинули». «Мы общались с ними. Дошли до кровавого госпереворота. Стало очевидно, что нам не дают выстроить отношения с украинским народом», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин уточнил, что Россию также «надули и кинули» с минскими соглашениями. Минские соглашения были подписаны в 2014 году. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношение Запада к соглашениям приблизило спецоперацию на Украине, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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