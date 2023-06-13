Путин: Запад не давал нам выстроить отношения с украинским народом

России стало очевидно, что Запад не дает выстроить отношения с Украиной и ее народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он добавил, что Россию «надули и кинули».
«Мы общались с ними. Дошли до кровавого госпереворота. Стало очевидно, что нам не дают выстроить отношения с украинским народом», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Путин уточнил, что Россию также «надули и кинули» с минскими соглашениями.
Минские соглашения были подписаны в 2014 году. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношение Запада к соглашениям приблизило спецоперацию на Украине, передает телеканал 360.
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