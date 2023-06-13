Путин провел встречу с военкорами: основные заявления

Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с военными корреспондентами. URA.RU собрало основные заявления российского лидера.
- Владимир Путин высказался о необходимости принятия решений российскими структурами в связи с атаками на Россию. Он отметил, что традиционная система ПВО столкнулась с трудностями в обнаружении современных беспилотников. Однако, как подчеркнул Путин, в Сирии были похожие ситуации, и быстро научились бороться с этими угрозами. Таким образом, президент считает, что проблема решаема. Президент также заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России.
- Россия не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, так как это несет тяжелые последствия для новых российских регионов. Однако, как отметил глава государства, катастрофа привела к остановке украинского наступления. Путин отметил, что в данной ситуации было бы лучше, если бы украинские войска продолжили наступление, чем произошла эта трагедия.
- Десятилетиями Россия оказывала помощь Украине и поддерживала ее экономику. Однако, как заявил глава государства, России не было предоставлено возможности установить нормальные отношения с братским украинским народом.
- Глава государства заявил, что российское государство не имело никакого отношения к событиям, произошедшим в Донбассе в 2014 году. Однако, как отметил президент, Россия была обманута, так как Украина не собиралась выполнять Минские соглашения. Россию «надули» и «кинули».
- Президент Путин выразил недовольство по поводу сбрасывания памятника «основателю Украины» Владимиру Ленину и установки на его место памятника Степана Бандеры — мерзавцу и фашисту. Глава государства выразил удивление тем, что президент Украины Владимир Зеленский, имеющий еврейские корни, поддерживает возрождение имени фашиста Бандеры.
- Украинское ВПК не производит ничего значимого и скоро может прекратить свое существование, так как все необходимое приходится привозить из-за рубежа. Вопрос демилитаризации Украины по-прежнему остается актуальным. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает решать задачи спецоперации, не произошло никаких принципиальных изменений в ее задачах по сравнению с началом спецоперации.
- Потери российских военных при отражении контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше, чем украинские. В ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 160 танков. Структура потерь ВСУ на данный момент неблагоприятная и приближается к катастрофической. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ в ходе контрнаступления составляет 50/50. По подсчетам, ВСУ потеряли 25-30% поставленной из-за рубежа техники.
- Для оказания помощи людям, пострадавшим от затопления на Каховской ГЭС, делается все возможное. Президент отметил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения Каховской ГЭС — серьезная проблема, но она решаема, и для этого будут задействованы войска РХБЗ. Всем пострадавшим от затопления в зоне Каховской ГЭС будет оказана помощь по российским нормам и стандартам.
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