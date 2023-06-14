Депутаты ГД предложили повысить зарплаты учителям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, день знаний, 1 сентября, школьный кабинет
Законопроект о повышении зарплат учителям будет внесен в Госдуму, сообщил Нилов Фото:

В России предлагают повысить зарплаты учителям до двух с половиной минимальных размеров оплаты труда. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов.

«Подготовили к внесению в Госдуму законопроект с гарантией дохода педагога на полной ставке не ниже 2,5 МРОТ — вне зависимости от региона», — написал Нилов в telegram-канале. Он отметил, что независимо от бюджетов регионов качество образования не должно страдать. По мнению Нилова, зарплаты учителей — грамотные инвестиции в следующие поколения.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в шести регионах опробуют новую систему оплаты учителей, передает «Национальная служба новостей». Также в Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника», пишет RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России предлагают повысить зарплаты учителям до двух с половиной минимальных размеров оплаты труда. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов. «Подготовили к внесению в Госдуму законопроект с гарантией дохода педагога на полной ставке не ниже 2,5 МРОТ — вне зависимости от региона», — написал Нилов в telegram-канале. Он отметил, что независимо от бюджетов регионов качество образования не должно страдать. По мнению Нилова, зарплаты учителей — грамотные инвестиции в следующие поколения. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в шести регионах опробуют новую систему оплаты учителей, передает «Национальная служба новостей». Также в Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника», пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...