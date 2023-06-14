Депутаты ГД предложили повысить зарплаты учителям

Законопроект о повышении зарплат учителям будет внесен в Госдуму, сообщил Нилов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В России предлагают повысить зарплаты учителям до двух с половиной минимальных размеров оплаты труда. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов.

«Подготовили к внесению в Госдуму законопроект с гарантией дохода педагога на полной ставке не ниже 2,5 МРОТ — вне зависимости от региона», — написал Нилов в telegram-канале . Он отметил, что независимо от бюджетов регионов качество образования не должно страдать. По мнению Нилова, зарплаты учителей — грамотные инвестиции в следующие поколения.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в шести регионах опробуют новую систему оплаты учителей, передает «Национальная служба новостей». Также в Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника», пишет RT.