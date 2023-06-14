Аналитики предупредили о резком росте цен на шоколад

NielsenIQ: стоимость шоколада на мировом рынке выросла на 14%

14 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Сильнее всего подорожает темный шоколад, заявили аналитики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за дефицита и подорожания какао цены на шоколад будут расти. Об этом предупредили аналитики. «По данным NielsenIQ, за последний год стоимость шоколада подскочила на 14%. И это — не предел», — говорят эксперты, их мнение приводит «Ридус». Там добавили, что на рынке какао наблюдают дефицит, из-за этого пострадает рынок шоколада. Аналитики отмечают, что сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао. Старший рыночный аналитик Barchart Дарин Ньюсом подчеркнул, что цены на шоколад могут упасть только в случае, если начнет снижаться спрос. Однако, по его словам, этого еще не произошло. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал снижение цен в РФ. Он отметил, что летом в России будут дешеветь овощи, фрукты, молочная продукция, электроника и подержанные автомобили.

Из-за дефицита и подорожания какао цены на шоколад будут расти. Об этом предупредили аналитики. «По данным NielsenIQ, за последний год стоимость шоколада подскочила на 14%. И это — не предел», — говорят эксперты, их мнение приводит «Ридус». Там добавили, что на рынке какао наблюдают дефицит, из-за этого пострадает рынок шоколада. Аналитики отмечают, что сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао. Старший рыночный аналитик Barchart Дарин Ньюсом подчеркнул, что цены на шоколад могут упасть только в случае, если начнет снижаться спрос. Однако, по его словам, этого еще не произошло. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал снижение цен в РФ. Он отметил, что летом в России будут дешеветь овощи, фрукты, молочная продукция, электроника и подержанные автомобили.