Аналитики предупредили о резком росте цен на шоколад

NielsenIQ: стоимость шоколада на мировом рынке выросла на 14%
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, кондитерские изделия, сладкое, шоколад
Сильнее всего подорожает темный шоколад, заявили аналитики Фото:

Из-за дефицита и подорожания какао цены на шоколад будут расти. Об этом предупредили аналитики.

«По данным NielsenIQ, за последний год стоимость шоколада подскочила на 14%. И это — не предел», — говорят эксперты, их мнение приводит «Ридус». Там добавили, что на рынке какао наблюдают дефицит, из-за этого пострадает рынок шоколада. Аналитики отмечают, что сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.

Старший рыночный аналитик Barchart Дарин Ньюсом подчеркнул, что цены на шоколад могут упасть только в случае, если начнет снижаться спрос. Однако, по его словам, этого еще не произошло.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал снижение цен в РФ. Он отметил, что летом в России будут дешеветь овощи, фрукты, молочная продукция, электроника и подержанные автомобили.

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Из-за дефицита и подорожания какао цены на шоколад будут расти. Об этом предупредили аналитики. «По данным NielsenIQ, за последний год стоимость шоколада подскочила на 14%. И это — не предел», — говорят эксперты, их мнение приводит «Ридус». Там добавили, что на рынке какао наблюдают дефицит, из-за этого пострадает рынок шоколада. Аналитики отмечают, что сильнее всего цены увеличатся на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао. Старший рыночный аналитик Barchart Дарин Ньюсом подчеркнул, что цены на шоколад могут упасть только в случае, если начнет снижаться спрос. Однако, по его словам, этого еще не произошло. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал снижение цен в РФ. Он отметил, что летом в России будут дешеветь овощи, фрукты, молочная продукция, электроника и подержанные автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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