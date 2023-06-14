Дания назвала сроки начала тренировок пилотов ВСУ на F-16

И.о. министра обороны Дании Поульсен: обучение украинских пилотов начнется в августе

14 июня 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

ВСУ могут начать обучаться пилотированию F-16 в Дании в августе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские пилоты начнут обучаться управлению истребителями F-16 в августе. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. «Я ожидаю, что в августе мы сможем приступить к тренировкам», — рассказал Троелс Лунд Поульсен в интервью датскому радио Ritzau. Он подчеркнул, что для начала нужно уладить все формальные вопросы перед началом обучения. Дания ранее пообещала предоставить площадку на территории своей страны для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей F-16. Также министр обороны страны отмечал, что Киев может не получить истребители бесплатно. Аэродромы для обучения обещала предоставить и Германия, передает Nation news. Страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов, вооружения и техники. Киев неоднократно запрашивал, чтобы ему представили истребители. Отмечалось, что украинские пилоты должна сначала научиться пилотировать на F-16. Восемь стран готовы передать истребители F-16 Украине, уточнил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. На Украине призвали создать «авиационную коалицию», сообщает «Национальная служба новостей»

Украинские пилоты начнут обучаться управлению истребителями F-16 в августе. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. «Я ожидаю, что в августе мы сможем приступить к тренировкам», — рассказал Троелс Лунд Поульсен в интервью датскому радио Ritzau. Он подчеркнул, что для начала нужно уладить все формальные вопросы перед началом обучения. Дания ранее пообещала предоставить площадку на территории своей страны для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей F-16. Также министр обороны страны отмечал, что Киев может не получить истребители бесплатно. Аэродромы для обучения обещала предоставить и Германия, передает Nation news. Страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов, вооружения и техники. Киев неоднократно запрашивал, чтобы ему представили истребители. Отмечалось, что украинские пилоты должна сначала научиться пилотировать на F-16. Восемь стран готовы передать истребители F-16 Украине, уточнил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. На Украине призвали создать «авиационную коалицию», сообщает «Национальная служба новостей»