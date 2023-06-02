В офисе Зеленского заявили, что восемь стран передадут Киеву истребители F-16

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С президентом Франции состоится совместное заявление о поставке истребителей F-16 Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Восемь стран готовы передать истребители F-16 Украине. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Оформилась основа европейской части коалиции при участии уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции», — заявил он. Его слова передает украинское издание «Европейская правда». Он отметил, что с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоится отдельное совместное заявление по поводу поставки.

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На саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, где побывал президент Украины Владимир Зеленский, пришли к выводу, что нужно ускорить обучение украинских военных управлять самолетами F-16. Жовква подчеркнул, что поставки не ограничиваются истребителями F-16.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Но свои самолеты Варшава отправлять Киеву не будет, передает агентство Nation News. Международный Комитет Четвертого Интернационала выразил мнение, что США поставят на Украине истребители F-16, чтобы совершать атаки внутри России. Конфликт между Россией и Украины указывает на эскалацию и формирует прямое противостояние между Россией и НАТО.

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Восемь стран готовы передать истребители F-16 Украине. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. «Оформилась основа европейской части коалиции при участии уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции», — заявил он. Его слова передает украинское издание «Европейская правда». Он отметил, что с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоится отдельное совместное заявление по поводу поставки. На саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, где побывал президент Украины Владимир Зеленский, пришли к выводу, что нужно ускорить обучение украинских военных управлять самолетами F-16. Жовква подчеркнул, что поставки не ограничиваются истребителями F-16. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Но свои самолеты Варшава отправлять Киеву не будет, передает агентство Nation News. Международный Комитет Четвертого Интернационала выразил мнение, что США поставят на Украине истребители F-16, чтобы совершать атаки внутри России. Конфликт между Россией и Украины указывает на эскалацию и формирует прямое противостояние между Россией и НАТО.
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