В офисе Зеленского заявили, что восемь стран передадут Киеву истребители F-16

02 июня 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

С президентом Франции состоится совместное заявление о поставке истребителей F-16 Киеву Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восемь стран готовы передать истребители F-16 Украине. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. «Оформилась основа европейской части коалиции при участии уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции», — заявил он. Его слова передает украинское издание «Европейская правда». Он отметил, что с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоится отдельное совместное заявление по поводу поставки. Новость по теме Чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. Инфографика На саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, где побывал президент Украины Владимир Зеленский, пришли к выводу, что нужно ускорить обучение украинских военных управлять самолетами F-16. Жовква подчеркнул, что поставки не ограничиваются истребителями F-16. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Но свои самолеты Варшава отправлять Киеву не будет, передает агентство Nation News. Международный Комитет Четвертого Интернационала выразил мнение, что США поставят на Украине истребители F-16, чтобы совершать атаки внутри России. Конфликт между Россией и Украины указывает на эскалацию и формирует прямое противостояние между Россией и НАТО.

Восемь стран готовы передать истребители F-16 Украине. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. «Оформилась основа европейской части коалиции при участии уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции», — заявил он. Его слова передает украинское издание «Европейская правда». Он отметил, что с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоится отдельное совместное заявление по поводу поставки. На саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, где побывал президент Украины Владимир Зеленский, пришли к выводу, что нужно ускорить обучение украинских военных управлять самолетами F-16. Жовква подчеркнул, что поставки не ограничиваются истребителями F-16. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Но свои самолеты Варшава отправлять Киеву не будет, передает агентство Nation News. Международный Комитет Четвертого Интернационала выразил мнение, что США поставят на Украине истребители F-16, чтобы совершать атаки внутри России. Конфликт между Россией и Украины указывает на эскалацию и формирует прямое противостояние между Россией и НАТО.