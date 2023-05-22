Глава МИД Дании намекнул, что Украина не получит F-16 бесплатно

Глава МИД Дании Расмуссен: решение о передаче Украине F-16 еще не принято
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Украина не получит истребители F-16 бесплатно, заявил Ларс Лекке Расмуссен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение о передаче Данией истребителей F-16 Украине еще не принято. Об этом заявил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен во время встречи с коллегами в Брюсселе, отметив, что Украине не получит истребители бесплатно.

«Еще слишком рано принимать решение [о передаче истребителей F-16]. Нет смысла обучать человека управлять самолетом, если вы заранее решили, что ему никогда не будет позволено летать на нем. Однако из этого нельзя сделать вывод, что мы приняли решение о безвозмездной передаче самолетов», — заявил Расмуссен, его слова приводит издание The Guardian.

Ранее Расмуссен заявил, что Дания намерена провести саммит в июле по урегулированию конфликта на Украине. Министерство обороны Украины по-особому ответило на это предложение. Оно опубликовало в своем twitter-канале фотографию истребителя, наложенного на антивоенный символ. Коллаж был назван «формула мира».

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Решение о передаче Данией истребителей F-16 Украине еще не принято. Об этом заявил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен во время встречи с коллегами в Брюсселе, отметив, что Украине не получит истребители бесплатно. «Еще слишком рано принимать решение [о передаче истребителей F-16]. Нет смысла обучать человека управлять самолетом, если вы заранее решили, что ему никогда не будет позволено летать на нем. Однако из этого нельзя сделать вывод, что мы приняли решение о безвозмездной передаче самолетов», — заявил Расмуссен, его слова приводит издание The Guardian. Ранее Расмуссен заявил, что Дания намерена провести саммит в июле по урегулированию конфликта на Украине. Министерство обороны Украины по-особому ответило на это предложение. Оно опубликовало в своем twitter-канале фотографию истребителя, наложенного на антивоенный символ. Коллаж был назван «формула мира».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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