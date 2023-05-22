Глава МИД Дании намекнул, что Украина не получит F-16 бесплатно

Решение о передаче Данией истребителей F-16 Украине еще не принято. Об этом заявил министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен во время встречи с коллегами в Брюсселе, отметив, что Украине не получит истребители бесплатно.
«Еще слишком рано принимать решение [о передаче истребителей F-16]. Нет смысла обучать человека управлять самолетом, если вы заранее решили, что ему никогда не будет позволено летать на нем. Однако из этого нельзя сделать вывод, что мы приняли решение о безвозмездной передаче самолетов», — заявил Расмуссен, его слова приводит издание
Ранее Расмуссен заявил, что Дания намерена провести саммит в июле по урегулированию конфликта на Украине. Министерство обороны Украины по-особому ответило на это предложение. Оно опубликовало в своем twitter-канале фотографию истребителя, наложенного на антивоенный символ. Коллаж был назван «формула мира».
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