Бойцы ФСБ подготовятся к борьбе с террористами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 14 июня начинаются антитеррористические учения свердловского УФСБ на спортивных объектах города. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«С 14 по 15 июня оперативным штабом в Свердловской области проводятся антитеррористические учения», — приводится сообщение УФСБ в telegram-канале «Антитеррор Урал». Там отметили, что силовиков стянут к Дворцу водных видов спорта и Общественному центру международного фестиваля университетских видов спорта.
В антитеррористических учениях примут участие не только бойцы ФСБ, но и сотрудники других правоохранительных структур, а также работники администрации объектов и экстренные службы. Предполагается, что силовики отработают систему действия во время террористической угрозы.
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