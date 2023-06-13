13 июня 2023

Бойцы ФСБ подготовятся к борьбе с террористами в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения в Екатеринбурге 14 и 15 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Учения бойцов ФСБ пройдут до 15 июня Фото:

В Екатеринбурге с 14 июня начинаются антитеррористические учения свердловского УФСБ на спортивных объектах города. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«С 14 по 15 июня оперативным штабом в Свердловской области проводятся антитеррористические учения», — приводится сообщение УФСБ в telegram-канале «Антитеррор Урал». Там отметили, что силовиков стянут к Дворцу водных видов спорта и Общественному центру международного фестиваля университетских видов спорта.

В антитеррористических учениях примут участие не только бойцы ФСБ, но и сотрудники других правоохранительных структур, а также работники администрации объектов и экстренные службы. Предполагается, что силовики отработают систему действия во время террористической угрозы.

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В Екатеринбурге с 14 июня начинаются антитеррористические учения свердловского УФСБ на спортивных объектах города. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «С 14 по 15 июня оперативным штабом в Свердловской области проводятся антитеррористические учения», — приводится сообщение УФСБ в telegram-канале «Антитеррор Урал». Там отметили, что силовиков стянут к Дворцу водных видов спорта и Общественному центру международного фестиваля университетских видов спорта. В антитеррористических учениях примут участие не только бойцы ФСБ, но и сотрудники других правоохранительных структур, а также работники администрации объектов и экстренные службы. Предполагается, что силовики отработают систему действия во время террористической угрозы.
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