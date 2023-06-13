Курганские власти готовят новый запрет на продажу алкоголя

14 июня 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

В Кургане в день общегородского выпускного собираются запретить продажу алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана готовятся ввести запрет на продажу алкоголя 23 июня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. В этот день в городе пройдет фестиваль выпускников. «Провести фестиваль выпускников „Прекрасное далеко“ 23 июня 2023 года. <…> Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли организовать работу по подготовке постановления администрации города Кургана о запрете торговли алкогольной продукции во время проведения мероприятия», — указано в тексте опубликованного документа. В состав организационного комитета фестиваля глава города Елена Ситникова, первый заммэра Павел Каргаполов, руководители городских департаментов, представители городского УМВД. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана запрещала продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. В этот день в школах города проходили последние звонки. Для выпускников 23 июня подготовили большую развлекательную программу. Запланирован традиционный вальс выпускников, будут работать молодежные интерактивные площадки.

Власти Кургана готовятся ввести запрет на продажу алкоголя 23 июня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. В этот день в городе пройдет фестиваль выпускников. «Провести фестиваль выпускников „Прекрасное далеко“ 23 июня 2023 года. <…> Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли организовать работу по подготовке постановления администрации города Кургана о запрете торговли алкогольной продукции во время проведения мероприятия», — указано в тексте опубликованного документа. В состав организационного комитета фестиваля глава города Елена Ситникова, первый заммэра Павел Каргаполов, руководители городских департаментов, представители городского УМВД. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана запрещала продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. В этот день в школах города проходили последние звонки. Для выпускников 23 июня подготовили большую развлекательную программу. Запланирован традиционный вальс выпускников, будут работать молодежные интерактивные площадки.