13 июня 2023

Курганские власти готовят новый запрет на продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, последний звонок, воздушные шары, выпускники
В Кургане в день общегородского выпускного собираются запретить продажу алкоголя Фото:

Власти Кургана готовятся ввести запрет на продажу алкоголя 23 июня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. В этот день в городе пройдет фестиваль выпускников.

«Провести фестиваль выпускников „Прекрасное далеко“ 23 июня 2023 года. <…> Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли организовать работу по подготовке постановления администрации города Кургана о запрете торговли алкогольной продукции во время проведения мероприятия», — указано в тексте опубликованного документа. В состав организационного комитета фестиваля глава города Елена Ситникова, первый заммэра Павел Каргаполов, руководители городских департаментов, представители городского УМВД.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана запрещала продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. В этот день в школах города проходили последние звонки. Для выпускников 23 июня подготовили большую развлекательную программу. Запланирован традиционный вальс выпускников, будут работать молодежные интерактивные площадки.

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Власти Кургана готовятся ввести запрет на продажу алкоголя 23 июня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. В этот день в городе пройдет фестиваль выпускников. «Провести фестиваль выпускников „Прекрасное далеко“ 23 июня 2023 года. <…> Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли организовать работу по подготовке постановления администрации города Кургана о запрете торговли алкогольной продукции во время проведения мероприятия», — указано в тексте опубликованного документа. В состав организационного комитета фестиваля глава города Елена Ситникова, первый заммэра Павел Каргаполов, руководители городских департаментов, представители городского УМВД. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана запрещала продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. В этот день в школах города проходили последние звонки. Для выпускников 23 июня подготовили большую развлекательную программу. Запланирован традиционный вальс выпускников, будут работать молодежные интерактивные площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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