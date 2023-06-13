Курганские власти готовят новый запрет на продажу алкоголя

Власти Кургана готовятся ввести запрет на продажу алкоголя 23 июня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. В этот день в городе пройдет фестиваль выпускников.
«Провести фестиваль выпускников „Прекрасное далеко“ 23 июня 2023 года. <…> Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли организовать работу по подготовке постановления администрации города Кургана о запрете торговли алкогольной продукции во время проведения мероприятия», — указано в тексте опубликованного документа. В состав организационного комитета фестиваля глава города Елена Ситникова, первый заммэра Павел Каргаполов, руководители городских департаментов, представители городского УМВД.
Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана запрещала продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. В этот день в школах города проходили последние звонки. Для выпускников 23 июня подготовили большую развлекательную программу. Запланирован традиционный вальс выпускников, будут работать молодежные интерактивные площадки.
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