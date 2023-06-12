В Кургане пройдет масштабный праздник для выпускников

В Кургане 23 июня проведут общегородской выпускной

В Кургане готовят праздник для выпускников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане для школьников проведут общегородской выпускной. Масштабный праздник запланирован на 23 июня, сообщили URA.RU инсайдеры, близкие к мэрии. В администрации города информацию о проведении праздника URA.RU подтвердили.

«На Троицкой площади 23 июня состоится большой праздник для выпускников. Сейчас областные и городские власти готовятся к нему», — рассказали источники. О запланированном общегородском выпускном в своем telegram-канале написала глава города Елена Ситникова. Она добавила, что это будет фестиваль выпускников. «В прошлом году мероприятие пришлось по душе курганским школьникам. Постараемся, чтобы праздник надолго запомнился нашим выпускникам», — написала Ситникова.

В администрации Кургана в ответ на редакционный запрос URA.RU уточнили, что в этом году праздник будет называться «Прекрасное далеко» и пройдет 23 июня на Троицкой площади. В программе запланирован традиционный вальс выпускников, будут работать молодежные интерактивные площадки.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году 23 июня в Центральном парке культуры и отдыха провели общеобластной выпускной. Курганских школьников поздравляли заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и губернатор области Вадим Шумков. Для выпускников устроили концерт и шоу на набережной реки Тобол.