13 июня 2023

В пермской деревне пройдет фестиваль русской печки с коми-пермяцкими шаньгами

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Музей старообрядчества в селе Роща. Свердловская область, Шалинский район, к чаю, еда, выпечка, питание, уральская шаньга
Шаньги в русской печи смогут испечь сами гости праздника Фото:

В деревне Маскали Пермского края пройдет фестиваль русской печки. Гостей праздника научат топить печь, делать лыковые мочалки и готовить традиционные коми-пермяцкие шаньги, говорят организаторы.

«Гости узнают, как правильно закладывать в печь дрова, как щепать лучину, научатся делать лыковые мочалки и щелок для мытья, познакомятся с традиционными ремеслами местного населения и, конечно, испекут в русской печи традиционные коми-пермяцкие шаньги», — говорится на сайте «59 фестивалей 59 региона».

Праздник под открытом небом состоится 17 июня. Вход свободный для гостей всех возрастов.

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В деревне Маскали Пермского края пройдет фестиваль русской печки. Гостей праздника научат топить печь, делать лыковые мочалки и готовить традиционные коми-пермяцкие шаньги, говорят организаторы. «Гости узнают, как правильно закладывать в печь дрова, как щепать лучину, научатся делать лыковые мочалки и щелок для мытья, познакомятся с традиционными ремеслами местного населения и, конечно, испекут в русской печи традиционные коми-пермяцкие шаньги», — говорится на сайте «59 фестивалей 59 региона». Праздник под открытом небом состоится 17 июня. Вход свободный для гостей всех возрастов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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