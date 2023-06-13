В пермской деревне пройдет фестиваль русской печки с коми-пермяцкими шаньгами

Шаньги в русской печи смогут испечь сами гости праздника
В деревне Маскали Пермского края пройдет фестиваль русской печки. Гостей праздника научат топить печь, делать лыковые мочалки и готовить традиционные коми-пермяцкие шаньги, говорят организаторы.
«Гости узнают, как правильно закладывать в печь дрова, как щепать лучину, научатся делать лыковые мочалки и щелок для мытья, познакомятся с традиционными ремеслами местного населения и, конечно, испекут в русской печи традиционные коми-пермяцкие шаньги», — говорится на сайте «59 фестивалей 59 региона».
Праздник под открытом небом состоится 17 июня. Вход свободный для гостей всех возрастов.
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