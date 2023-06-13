Челябинские школьники побили рекорд по числу стобалльников ЕГЭ

60 выпускников региона показали наивысший балл
В Челябинской области рекордное количество выпускников сдали обязательный ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Об этом сообщила первый замминистра образования региона Елена Коузова.
«Сразу 60 выпускников Челябинской области сдали обязательный ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Этот результат — настоящий рекорд», — заявила Коузова изданию «Южноуральская панорама».
Первый замминистра отметила, что в прошлом году получить наивысший балл по этому предмету смогли только 25 участников. Ранее в мэрии Челябинска заявили, что в городе ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали девять выпускников.
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