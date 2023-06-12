В Челябинске по итогам ЕГЭ по литературе появились девять стобалльников

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе в Челябинске
В Челябинске по результатам ЕГЭ стало на девять стобалльников больше. Об этом 13 июня сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании.
«Стали известны результаты ЕГЭ по литературе. На 100 баллов сдали девять человек», — уточнил Авдеев.
В целом по региону ЕГЭ на 100 баллов сдали 36 человек. По географии — один человек, по литературе — 19, по химии — 16.
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