13 июня 2023

Мошенники обманули пермячку, заставив продать квартиру и уйти из дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка продала квартиру и перевела средства мошенникам Фото:

Жители Перми обратились в полицию после того, как их родственница перестала выходить на связь. Как позже выяснили следователи, пропавшая стала жертвой мошенников, продав квартиру, взяв кредит и скрывшись от близких, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Было установлено, что потерпевшая стала жертвой мошенников, которые, применяя психологические приемы, ввели ее в заблуждение, запретили ей сообщать кому-либо из ее близких родственников о ее местонахождении», — говорится на сайте. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину, что ей грозит опасность.

Мошенники убедили пермячку продать квартиру ниже рыночной стоимости и взять кредит в банке на 1 млн рублей. Все средства и свои 700 тысяч рублей женщина перевела на счет преступников. Позже злоумышленники заставили свою жертву скрываться в городах края и не поддерживать связь с родственниками. Родным и близким потерпевшей мошенники начали угрожать физической расправой над пропавшей и требовали выкуп в размере 700 тысяч рублей.

В результате пермячке причинен ущерб на 4 млн рублей. Женщину удалось разыскать, сейчас ей ничего не угрожает. Родственники потерпевшей подали заявление в полицию.

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Жители Перми обратились в полицию после того, как их родственница перестала выходить на связь. Как позже выяснили следователи, пропавшая стала жертвой мошенников, продав квартиру, взяв кредит и скрывшись от близких, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Было установлено, что потерпевшая стала жертвой мошенников, которые, применяя психологические приемы, ввели ее в заблуждение, запретили ей сообщать кому-либо из ее близких родственников о ее местонахождении», — говорится на сайте. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину, что ей грозит опасность. Мошенники убедили пермячку продать квартиру ниже рыночной стоимости и взять кредит в банке на 1 млн рублей. Все средства и свои 700 тысяч рублей женщина перевела на счет преступников. Позже злоумышленники заставили свою жертву скрываться в городах края и не поддерживать связь с родственниками. Родным и близким потерпевшей мошенники начали угрожать физической расправой над пропавшей и требовали выкуп в размере 700 тысяч рублей. В результате пермячке причинен ущерб на 4 млн рублей. Женщину удалось разыскать, сейчас ей ничего не угрожает. Родственники потерпевшей подали заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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