Мошенники обманули пермячку, заставив продать квартиру и уйти из дома

14 июня 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Пермячка продала квартиру и перевела средства мошенникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Перми обратились в полицию после того, как их родственница перестала выходить на связь. Как позже выяснили следователи, пропавшая стала жертвой мошенников, продав квартиру, взяв кредит и скрывшись от близких, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Было установлено, что потерпевшая стала жертвой мошенников, которые, применяя психологические приемы, ввели ее в заблуждение, запретили ей сообщать кому-либо из ее близких родственников о ее местонахождении», — говорится на сайте. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину, что ей грозит опасность. Мошенники убедили пермячку продать квартиру ниже рыночной стоимости и взять кредит в банке на 1 млн рублей. Все средства и свои 700 тысяч рублей женщина перевела на счет преступников. Позже злоумышленники заставили свою жертву скрываться в городах края и не поддерживать связь с родственниками. Родным и близким потерпевшей мошенники начали угрожать физической расправой над пропавшей и требовали выкуп в размере 700 тысяч рублей. В результате пермячке причинен ущерб на 4 млн рублей. Женщину удалось разыскать, сейчас ей ничего не угрожает. Родственники потерпевшей подали заявление в полицию.

Жители Перми обратились в полицию после того, как их родственница перестала выходить на связь. Как позже выяснили следователи, пропавшая стала жертвой мошенников, продав квартиру, взяв кредит и скрывшись от близких, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Было установлено, что потерпевшая стала жертвой мошенников, которые, применяя психологические приемы, ввели ее в заблуждение, запретили ей сообщать кому-либо из ее близких родственников о ее местонахождении», — говорится на сайте. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину, что ей грозит опасность. Мошенники убедили пермячку продать квартиру ниже рыночной стоимости и взять кредит в банке на 1 млн рублей. Все средства и свои 700 тысяч рублей женщина перевела на счет преступников. Позже злоумышленники заставили свою жертву скрываться в городах края и не поддерживать связь с родственниками. Родным и близким потерпевшей мошенники начали угрожать физической расправой над пропавшей и требовали выкуп в размере 700 тысяч рублей. В результате пермячке причинен ущерб на 4 млн рублей. Женщину удалось разыскать, сейчас ей ничего не угрожает. Родственники потерпевшей подали заявление в полицию.