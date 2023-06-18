Аналитик Чернов: в России грядет подорожание всех товаров из-за бензина

19 июня 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Стоимость перевозок повлияет на конечную стоимость товаров, сказал Владимир Чернов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В связи с сокращением демпферных выплат нефтяникам начали расти цены на бензин. Такая тенденция приведет к подорожанию всех товаров из-за увеличения стоимости перевозок. Об этом в беседе с URA.RU сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «На фоне решения сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам, они вынуждены поднимать цены производителей. Если правительство РФ согласует данную меру, то стоимость топлива на АЗС России еще вырастет в цене и отразится на стоимости практически всех товаров и услуг, так как подражают все виды доставки товаров, сырья, комплектующих, расходных материалов и просто доставки конечного продукта до точки его реализации», — сказал Владимир Чернов. По его словам, уже сейчас розничные цены на топливо увеличиваются каждую неделю. «В текущем году сильно выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо на товарной бирже в Санкт-Петербурге. С начала года рост составил в среднем 40—50%, в зависимости от пункта отгрузки и качества. Поэтому в последние недели розничные цены на них также увеличиваются в среднем на 10-15 копеек за литр в неделю», — подчеркнул аналитик.

В связи с сокращением демпферных выплат нефтяникам начали расти цены на бензин. Такая тенденция приведет к подорожанию всех товаров из-за увеличения стоимости перевозок. Об этом в беседе с URA.RU сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «На фоне решения сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам, они вынуждены поднимать цены производителей. Если правительство РФ согласует данную меру, то стоимость топлива на АЗС России еще вырастет в цене и отразится на стоимости практически всех товаров и услуг, так как подражают все виды доставки товаров, сырья, комплектующих, расходных материалов и просто доставки конечного продукта до точки его реализации», — сказал Владимир Чернов. По его словам, уже сейчас розничные цены на топливо увеличиваются каждую неделю. «В текущем году сильно выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо на товарной бирже в Санкт-Петербурге. С начала года рост составил в среднем 40—50%, в зависимости от пункта отгрузки и качества. Поэтому в последние недели розничные цены на них также увеличиваются в среднем на 10-15 копеек за литр в неделю», — подчеркнул аналитик.