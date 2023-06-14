Посещение частных пляжей в Челябинске в среднем стоит от 200 до 300 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

амый дорогой пляж Челябинска находится на озере Смолино со стоимостью 700 рублей за вход. Согласно подборке URA.RU средняя стоимость посещения частных пляжей составила 250 рублей по городу.

Вход на пляж «Танзасия» от гостиничного комплекса «Березка» (озеро Смолино) стоит 400 рублей в будни и 700 рублей в выходные. За детей до 12 лет придется отдать 200 рублей в будни и 300 в выходные, до шести лет вход бесплатный.

На пляже «Радужная форель» между Первым и Вторым озером за посещение придется отдать 200 рублей в будни и 300 в выходные. Детей до 12 лет пускают бесплатно. На берег отеля SmolinoPark можно пройти за 250 и 300 рублей в зависимости от дня недели. Дети до семи лет проходят бесплатно, не больше двух на одного взрослого. Пляж «Каспийский берег» (Шершневское водохранилище) берет за посещение 300 рублей. За детей до восьми лет оплатить придется 150 рублей, до трех — вход бесплатный.

В центре отдыха «Русские забавы» (Шершневское водохранилище) стоимость не зависит от дня недели и ровна 200 рублей. Посещение пляжа «Солнечный берег» (озеро Смолино) стоит 150 рублей, пенсионеров пускают по скидке за 75 рублей, а детей до пяти лет бесплатно. Вход на пляж «Восточный берег» (озеро Первое) стоит 100 рублей для взрослых, 50 рублей для пенсионеров и бесплатно для детей до пяти лет. Свободный вход доступен на пляжи «Ясень» и «Белый парус» на Шершневском водохранилище.

Среди бесплатных пляжей в начале сезона самым теплым оказался пляж «Первоозерный». URA.RU нашло муниципальные пляжи с самым чистым берегом и теплой водой. В начале сезона ими оказались берега Первого озера.

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