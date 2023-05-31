Вода на городских пляжах в среднем прогрелась до 20 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самая теплая для купания вода в Челябинске оказалась на пляже «Первоозерный» озере Первое. О показателях температуры воды URA.RU 31 мая сообщили спасатели муниципальных пляжей.

«Открыт пляж с 15 мая. На сегодня температура воды составляет 24 градуса», — уточнил URA.RU сотрудник службы спасения пляжа «Первоозерный».

На озере Первое замечен и самый низкий показатель. Температура воды на пляже «Чуриловский» ровна 16 градусов. На озере Смолино началось цветение воды и к берегу прибивает водоросли и тину. Там, на пляже «Новороссийский», показатель равен 19 градусам. Рядом расположен «Спортивный», где температура воды зафиксирована на отметке в 20 градусов. На «Городском» (Шершневское водохранилище) температура дошла до того же показателя. До отметки в 22 градуса прогрелась вода на пляже «Шершневский».

На не муниципальном пляже «Восход» (озеро Смолино) температуру воды указать не смогли. Купание там запрещено, но горожан это не останавливает. На момент приезда URA.RU спасателей на «Восходе» замечено не было.

На всех муниципальных пляжах Челябинска дежурят спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наибольшее количество посетителей приходится на пляж «Городской» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пляжах установлены места для переодевания, бесплатные биотуалеты, скамейки, навесы и урны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не смотря на запрет челябинцы продолжают купаться на пляже «Восход» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU