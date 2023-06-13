В Шадринске Курганской области родителям погибшего в ходе спецоперации сапера Руслана Агаева передали государственную награду. Информация об этом опубликована в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Родителям погибшего в СВО офицера Руслана Агаева вручили орден Мужества. Награду семье передали военный комиссар Шадринска Алексей Волков и управляющий делами администрации города Сергей Сорокин», — указано в сообщении шадринской мэрии. Агаев окончил шадринскую гимназию №9, затем — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
Шадринец был командиром инженерно-саперного взвода. С первого дня спецоперации занимался разминированием местности. Погиб при исполнении воинского долга осенью прошлого года.
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