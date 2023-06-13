13 июня 2023

Семье погибшего на СВО курганского сапера вручили награду. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Офицера из Курганской области посмертно наградили орденом Мужества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске Курганской области родителям погибшего в ходе спецоперации сапера Руслана Агаева передали государственную награду. Информация об этом опубликована в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Родителям погибшего в СВО офицера Руслана Агаева вручили орден Мужества. Награду семье передали военный комиссар Шадринска Алексей Волков и управляющий делами администрации города Сергей Сорокин», — указано в сообщении шадринской мэрии. Агаев окончил шадринскую гимназию №9, затем — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

Шадринец был командиром инженерно-саперного взвода. С первого дня спецоперации занимался разминированием местности. Погиб при исполнении воинского долга осенью прошлого года.

Семье погибшего на СВО курганского сапера вручили награду: фото
Семье погибшего на СВО шадринца вручили госнаграду
Фото:

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В Шадринске Курганской области родителям погибшего в ходе спецоперации сапера Руслана Агаева передали государственную награду. Информация об этом опубликована в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Родителям погибшего в СВО офицера Руслана Агаева вручили орден Мужества. Награду семье передали военный комиссар Шадринска Алексей Волков и управляющий делами администрации города Сергей Сорокин», — указано в сообщении шадринской мэрии. Агаев окончил шадринскую гимназию №9, затем — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Шадринец был командиром инженерно-саперного взвода. С первого дня спецоперации занимался разминированием местности. Погиб при исполнении воинского долга осенью прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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