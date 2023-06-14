Объединение Екатеринбурга с соседними городами доверили человеку Козицына

14 июня 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Илья Бондарев постепенно возвращается в политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший свердловский вице-премьер, директор «Агро-Актив» (бенефициар — миллиардер Андрей Козицын) Илья Бондарев возглавил ассоциацию «Екатеринбургская городская агломерация». Ее задача — координировать мэров, продвигать их совместные проекты. «Мы подошли к этапу, когда разработка планов, дорожных карт, мониторинг реализации проектов требуют повседневной кропотливой работы. По этой причине сегодня подписано соглашение о создании Ассоциации муниципальных образований „Екатеринбургская городская агломерация“. <…> Исполнительным директором Ассоциации назначен Илья Бондарев», — сообщил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. У него с УГМК особые отношения. Тему агломерации активно продвигал еще предшественник Орлова Александр Высокинский. Но он успел только договориться с соседями: сначала 14 мэров подписали соглашение о взаимодействии, а затем создали координационный совет. В июле 2021-го — уже при Орлове — партнеры согласовали огромный список совместных проектов. Для каждого из них разработаны дорожные карты. Интересно, что Бондарева называют одним из претендентов на кресло спикера нового созыва гордумы Екатеринбурга. По итогам праймериз он — с подачи Орлова — занял проходное место в списке «Единой России» на выборах.

Бывший свердловский вице-премьер, директор «Агро-Актив» (бенефициар — миллиардер Андрей Козицын) Илья Бондарев возглавил ассоциацию «Екатеринбургская городская агломерация». Ее задача — координировать мэров, продвигать их совместные проекты. «Мы подошли к этапу, когда разработка планов, дорожных карт, мониторинг реализации проектов требуют повседневной кропотливой работы. По этой причине сегодня подписано соглашение о создании Ассоциации муниципальных образований „Екатеринбургская городская агломерация“. <…> Исполнительным директором Ассоциации назначен Илья Бондарев», — сообщил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. У него с УГМК особые отношения. Тему агломерации активно продвигал еще предшественник Орлова Александр Высокинский. Но он успел только договориться с соседями: сначала 14 мэров подписали соглашение о взаимодействии, а затем создали координационный совет. В июле 2021-го — уже при Орлове — партнеры согласовали огромный список совместных проектов. Для каждого из них разработаны дорожные карты. Интересно, что Бондарева называют одним из претендентов на кресло спикера нового созыва гордумы Екатеринбурга. По итогам праймериз он — с подачи Орлова — занял проходное место в списке «Единой России» на выборах.