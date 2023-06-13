13 июня 2023

Пермский губернатор Махонин заявил о завершении крупнейшей стройки в Березниках

Губернатор Махонин доложил об окончании строительства ЖК «Любимов в Березниках»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский открытый форум дружбы народов. Пермь, махонин дмитрий
По словам Махонина, это крупнейшая стройка в крае Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о завершении постройки последнего дома в ЖК «Любимов» в Березниках. Дома предназначены для переселения жителей города, жилье которых стало аварийным из-за провалов на местном руднике, написал глава в Telegram.

«Завершена самая крупная стройка Пермского края — в ЖК „Любимов“ в Березниках готов последний, 29-й дом! Микрорайон построен для людей, чье жилье оказалось в зоне техногенной аварии», — пишет глава края.

За все время переселения новым жильем обзавелись 12 тысяч жителей города. Для ЖК была специально создана управляющая компания. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в город указал Махонину на низкие темпы расселения горожан. Премьер-министр постановил завершить мероприятия по строительству комплекса и переселению людей до конца 2022 года.

ЖК начали строить для березниковцев, дома которых признали аварийными после техногенной катастрофы на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», произошедшей в 2006 году. Неоднократно при строительстве домов выявляли нарушения. Так, несколько построенных домов были признаны непригодными для жизни из-за опасного формальдегида в стройматериалах.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о завершении постройки последнего дома в ЖК «Любимов» в Березниках. Дома предназначены для переселения жителей города, жилье которых стало аварийным из-за провалов на местном руднике, написал глава в Telegram. «Завершена самая крупная стройка Пермского края — в ЖК „Любимов“ в Березниках готов последний, 29-й дом! Микрорайон построен для людей, чье жилье оказалось в зоне техногенной аварии», — пишет глава края. За все время переселения новым жильем обзавелись 12 тысяч жителей города. Для ЖК была специально создана управляющая компания. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в город указал Махонину на низкие темпы расселения горожан. Премьер-министр постановил завершить мероприятия по строительству комплекса и переселению людей до конца 2022 года. ЖК начали строить для березниковцев, дома которых признали аварийными после техногенной катастрофы на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», произошедшей в 2006 году. Неоднократно при строительстве домов выявляли нарушения. Так, несколько построенных домов были признаны непригодными для жизни из-за опасного формальдегида в стройматериалах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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