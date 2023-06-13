Пермский губернатор Махонин заявил о завершении крупнейшей стройки в Березниках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о завершении постройки последнего дома в ЖК «Любимов» в Березниках. Дома предназначены для переселения жителей города, жилье которых стало аварийным из-за провалов на местном руднике, написал глава в Telegram.
«Завершена самая крупная стройка Пермского края — в ЖК „Любимов“ в Березниках готов последний, 29-й дом! Микрорайон построен для людей, чье жилье оказалось в зоне техногенной аварии», — пишет глава края.
За все время переселения новым жильем обзавелись 12 тысяч жителей города. Для ЖК была специально создана управляющая компания. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в город указал Махонину на низкие темпы расселения горожан. Премьер-министр постановил завершить мероприятия по строительству комплекса и переселению людей до конца 2022 года.
ЖК начали строить для березниковцев, дома которых признали аварийными после техногенной катастрофы на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», произошедшей в 2006 году. Неоднократно при строительстве домов выявляли нарушения. Так, несколько построенных домов были признаны непригодными для жизни из-за опасного формальдегида в стройматериалах.
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