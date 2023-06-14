Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении челябинского генерала СК

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин в очередной раз отчитал Петра Решетникова Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении руководителя челябинского управления СКР Петра Решетникова. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, поводом стали многочисленные проволочки в расследовании уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по управлению имущественными и земельными отношениями Челябинска.

«Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на волокиту и отсутствие результата. Он назначил служебную проверку в отношении руководителя регионального СУ и сотрудников, причастных к расследованию», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным URA.RU речь может идти о Сергей Чигинцеве, который руководил комитетом с января 2015 по сентября 2019 года. Бастрыкин поручил Решетникову в кротчайшие сроки создать новую оперативно-следственную группу, включив в нее опытных следователей и закончить расследование.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там заявили, что не могут разглашать данные следствия. Связаться с Чигинцевым не удалось.

Ранее Решетников получал взыскание от Бастрыкина. Тогда поводом для этого стала слабая работа личного состава по расследованию преступлений, связанных с расселением из ветхо-аварийного жилья.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении руководителя челябинского управления СКР Петра Решетникова. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, поводом стали многочисленные проволочки в расследовании уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по управлению имущественными и земельными отношениями Челябинска. «Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на волокиту и отсутствие результата. Он назначил служебную проверку в отношении руководителя регионального СУ и сотрудников, причастных к расследованию», — сообщает пресс-служба СК РФ. По данным URA.RU речь может идти о Сергей Чигинцеве, который руководил комитетом с января 2015 по сентября 2019 года. Бастрыкин поручил Решетникову в кротчайшие сроки создать новую оперативно-следственную группу, включив в нее опытных следователей и закончить расследование. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там заявили, что не могут разглашать данные следствия. Связаться с Чигинцевым не удалось. Ранее Решетников получал взыскание от Бастрыкина. Тогда поводом для этого стала слабая работа личного состава по расследованию преступлений, связанных с расселением из ветхо-аварийного жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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