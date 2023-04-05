Бастрыкин наказал челябинского генерала СК

Бастрыкин наложил на главу челябинского СКР Петра Решетникова дисциплинарное взыскание

Петр Решетников получил взыскание за слабую работу ведомства в сфере ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время совещания с руководителями региональных управлений предупредил начальника СУ СКР по Челябинской области Петра Решетникова о неполном служебном соответствии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Поводом для наложения взыскания стала слабая, по мнению Бастрыкина, работа по расследованию дел, связанных с расселением из ветхо-аварийного жилья. Как считает Бастрыкин, челябинские следователи делают в этом направлении очень мало», — рассказал источник.

В пресс-службе СКР по Челябинской области отказались от комментариев по факту наложения взыскания на своего руководителя. URA.RU направило запрос в СК РФ. На момент публикации ответа не последовало.

Взыскание Решетников получил сразу же после своего доклада о работе ведомства. В нем он отметил, что в 2022 году в сфере расселения аварийного жилья было возбуждено пять уголовных дел. Пока что из них расследовано только одно.