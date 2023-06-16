Жителям Тюмени стало сложнее попасть в ХМАО по «трассе смерти»

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» каждый день возникают пробки

15 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

На трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» каждый день возникают огромные пробки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Водители вынуждены часами стоять в пробках, чтобы попасть из Тюмени в ХМАО по федеральной автодороге Р-404, которую из-за большого количества аварий прозвали «трассой смерти». Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. Они считают, что заторы возникают из-за ремонта дорог. «По долгу службы, часто езжу из Тюмени в сторону севера на автомобиле. Бывает, что несколько раз в неделю. С началом лета, на трассе „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ начали часто возникать дорожные заторы. Приходится постоять в пробках. Идет ремонт дорог», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой автолюбитель из Ханты-Мансийска (ХМАО) также пожаловался на пробки, которые стали ежедневно появляться на федеральной автодороге Р-404. «Летали с семьей на отдых из Тюмени. В мае, когда ехали в ту сторону, еще не было столько пробок. А в июне, когда возвращались в ХМАО, пришлось постоять. По времени дорога заняла примерно на два часа больше, чем зимой», — рассказал житель Югры в беседе с агентством. В «Уралуправтодоре» агентству подтвердили информацию о том, что на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» идет ремонт дорог. «Федеральные дорожники проводят капремонт участка трассы Р-404 со 154-го по 168-й км. Сейчас они устраивают водопропускные трубы и земляное полотно», — сообщили там URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водители вынуждены часами стоять в пробках, чтобы попасть из Тюмени в ХМАО по федеральной автодороге Р-404, которую из-за большого количества аварий прозвали «трассой смерти». Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. Они считают, что заторы возникают из-за ремонта дорог. «По долгу службы, часто езжу из Тюмени в сторону севера на автомобиле. Бывает, что несколько раз в неделю. С началом лета, на трассе „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ начали часто возникать дорожные заторы. Приходится постоять в пробках. Идет ремонт дорог», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой автолюбитель из Ханты-Мансийска (ХМАО) также пожаловался на пробки, которые стали ежедневно появляться на федеральной автодороге Р-404. «Летали с семьей на отдых из Тюмени. В мае, когда ехали в ту сторону, еще не было столько пробок. А в июне, когда возвращались в ХМАО, пришлось постоять. По времени дорога заняла примерно на два часа больше, чем зимой», — рассказал житель Югры в беседе с агентством. В «Уралуправтодоре» агентству подтвердили информацию о том, что на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» идет ремонт дорог. «Федеральные дорожники проводят капремонт участка трассы Р-404 со 154-го по 168-й км. Сейчас они устраивают водопропускные трубы и земляное полотно», — сообщили там URA.RU.