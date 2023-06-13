Жильцы разрушенного взрывом газа не дождались выплат Фото: читатель URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко провалил поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой оперативно расселить дома, где взорвался газ. Источник в окружном политическом истеблишменте сообщил журналисту URA.RU, что жильцы не дождались обещанных денег, а некоторые уже потеряли задатки за новые квартиры.

«Сроки выплаты постоянно сдвигаются, хотя Комарова еще 1 марта поставила Кощенко задачу максимально быстро закрыть вопрос как по дому, разрушенному взрывом, так и по прилегающим к нему пострадавшим подъездам двух пятиэтажек, а правительство Югры выделило 320 млн рублей на расселение из бюджета 31 марта. Мэрия оказалась неспособной разрулить ситуацию, даже несмотря на колоссальную поддержку округа. Жильцы жалуются, что теряют задатки, которые они отдали продавцам квартир», — сообщает инсайдер.

Один из жителей Мира, 8а (эта пятиэтажка имела общие балконы с разрушенному взрывом газа домом Мира, 6а, и крайний подъезд ее также подлежит расселению из-за появившихся трещин — прим. URA.RU) подтвердил, что его семья так и не получила выплатную стоимость квартиры. Несколько жителей другой примыкающей пятиэтажки, Мира, 4а, также подтвердили, что выплаты не получили. «У меня тоже проходит срок задатка, и сделка аннулируется. Нам не озвучивают точные сроки выплат. Все постоянно сдвигается. Теперь снова обещают перевести деньги — на этот раз либо на этой неделе, либо к середине следующей», — сообщил житель Мира, 8а Евгений.

Корреспондент агентства направил запрос о причинах задержки в пресс-службу мэрии Нижневартовска. Ответ обещали подготовить в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Комарова потребовала от Кощенко решить вопрос с расселением пострадавших пятиэтажек. Трагедия произошла 4 декабря 2022 года, из-за взрыва газа был разрушен подъезд многоквартирного дома, погибли 10 человек.