На трассе у пермского аэропорта сбили велосипедиста

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Наталья Котова на объектах благоустройства города. Челябинск, велосипед, педаль велосипеда
В автоаварии пострадал велосипедист Фото:

На автодороге у пермского аэропорта сбили велосипедиста. Об инциденте рассказал один из очевидцев.

«На полосе по направлению в город стоит скорая с мигалками, машина ДПС и легковушка с поврежденным лобовым стеклом. За машиной лежит искореженный велосипед», — передает издание perm.aif.ru слова очевидца происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, как только поступит ответ.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае водитель легкового автомобиля сбил велосипедистку. В результате аварии погибла девочка.

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На автодороге у пермского аэропорта сбили велосипедиста. Об инциденте рассказал один из очевидцев. «На полосе по направлению в город стоит скорая с мигалками, машина ДПС и легковушка с поврежденным лобовым стеклом. За машиной лежит искореженный велосипед», — передает издание perm.aif.ru слова очевидца происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, как только поступит ответ. Ранее сообщалось, что в Пермском крае водитель легкового автомобиля сбил велосипедистку. В результате аварии погибла девочка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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