На трассе у пермского аэропорта сбили велосипедиста

В автоаварии пострадал велосипедист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автодороге у пермского аэропорта сбили велосипедиста. Об инциденте рассказал один из очевидцев.

«На полосе по направлению в город стоит скорая с мигалками, машина ДПС и легковушка с поврежденным лобовым стеклом. За машиной лежит искореженный велосипед», — передает издание perm.aif.ru слова очевидца происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, как только поступит ответ.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае водитель легкового автомобиля сбил велосипедистку. В результате аварии погибла девочка.