Пермский водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде

14 июня 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

По факту ДТП проводится проверка Фото: Московец Илья © URA.RU В Кунгурском округе Пермского края водитель легкового авто сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате аварии девочка погибла, сообщил замначальника ГИБДД МО МВД РФ «Кунугрский» Владимир Левшов, видео с которым опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Wolksvagen, допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом девочкой. В результате ДТП девочка скончалась в медицинском учреждении Кунгура», — сообщил Левшов. Авария произошла в селе Серьга 14 июня днем. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

В Кунгурском округе Пермского края водитель легкового авто сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате аварии девочка погибла, сообщил замначальника ГИБДД МО МВД РФ «Кунугрский» Владимир Левшов, видео с которым опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Wolksvagen, допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом девочкой. В результате ДТП девочка скончалась в медицинском учреждении Кунгура», — сообщил Левшов. Авария произошла в селе Серьга 14 июня днем. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.