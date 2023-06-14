Пермский водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде

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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
По факту ДТП проводится проверка Фото:

В Кунгурском округе Пермского края водитель легкового авто сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате аварии девочка погибла, сообщил замначальника ГИБДД МО МВД РФ «Кунугрский» Владимир Левшов, видео с которым опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Wolksvagen, допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом девочкой. В результате ДТП девочка скончалась в медицинском учреждении Кунгура», — сообщил Левшов.

Авария произошла в селе Серьга 14 июня днем. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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В Кунгурском округе Пермского края водитель легкового авто сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате аварии девочка погибла, сообщил замначальника ГИБДД МО МВД РФ «Кунугрский» Владимир Левшов, видео с которым опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Wolksvagen, допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом девочкой. В результате ДТП девочка скончалась в медицинском учреждении Кунгура», — сообщил Левшов. Авария произошла в селе Серьга 14 июня днем. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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