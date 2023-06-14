Пермский водитель насмерть сбил ребенка на велосипеде

В Кунгурском округе Пермского края водитель легкового авто сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате аварии девочка погибла, сообщил замначальника ГИБДД МО МВД РФ «Кунугрский» Владимир Левшов, видео с которым опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Wolksvagen, допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом девочкой. В результате ДТП девочка скончалась в медицинском учреждении Кунгура», — сообщил Левшов.
Авария произошла в селе Серьга 14 июня днем. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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