Экономист Беленькая: в России резко упадут цены на продукты

15 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Летом и осенью 2023 года есть основания ждать снижения цен на продукты питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Летом и осенью 2023 года есть основания ждать снижения цен на продукты питания при одновременном росте покупательской способности. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая обратила внимание на любопытную статистику. «По мнению эксперта, один из главных факторов, который поможет сдержать рост цен на продовольствие внутри страны, — переходящие остатки рекордного урожая зерновых прошлого года. В этом году в России ожидается также неплохой урожай зерновых культур. Второй фактор — снижение цен на продовольствие во всем мире», — пишут «Известия». По данным ООН, мировые цены на зерно в мае стали на 25% ниже показателей прошлого года. Упала также стоимость на растительные масла на 48% (г/г), дешевле стала молочная продукция на 17,7% (г/г). Рост за год показали только мировые цены на сахар, они подскочили примерно на 30%. Что касается стоимости мясных продуктов, то в последние месяцы наблюдается небольшой рост и связан он с угрозой с перебоями поставок из-за возникновения крупных очагов гриппа птиц. К увеличению стоимости некоторых видов сельскохозяйственной продукции может привезти также ослабление курса рубля, рост логистических затрат и затрат на рабочую силу. По данным Росстата, в мае продовольственные товары в целом снизились в цене на 0,3% по отношению к апрелю и на 0,9% по отношению к маю прошлого года. Так, за месяц огурцы подешевели на 37,4%, помидоры — на 26,1%. Эксперт также отмечает, что в мае по отношению к апрелю подешевели куриные яйца (—6,9%), крупа гречневая (—3,3%), масло подсолнечное (—1,9%), молочная продукция. Ранее вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко предрекла падение цен на продукты в России летом. Как она отметила, в России летом и осенью ожидается продуктовая дефляция. Это значит, что будут снижаться цены на продукты питания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Летом и осенью 2023 года есть основания ждать снижения цен на продукты питания при одновременном росте покупательской способности. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая обратила внимание на любопытную статистику. «По мнению эксперта, один из главных факторов, который поможет сдержать рост цен на продовольствие внутри страны, — переходящие остатки рекордного урожая зерновых прошлого года. В этом году в России ожидается также неплохой урожай зерновых культур. Второй фактор — снижение цен на продовольствие во всем мире», — пишут «Известия». По данным ООН, мировые цены на зерно в мае стали на 25% ниже показателей прошлого года. Упала также стоимость на растительные масла на 48% (г/г), дешевле стала молочная продукция на 17,7% (г/г). Рост за год показали только мировые цены на сахар, они подскочили примерно на 30%. Что касается стоимости мясных продуктов, то в последние месяцы наблюдается небольшой рост и связан он с угрозой с перебоями поставок из-за возникновения крупных очагов гриппа птиц. К увеличению стоимости некоторых видов сельскохозяйственной продукции может привезти также ослабление курса рубля, рост логистических затрат и затрат на рабочую силу. По данным Росстата, в мае продовольственные товары в целом снизились в цене на 0,3% по отношению к апрелю и на 0,9% по отношению к маю прошлого года. Так, за месяц огурцы подешевели на 37,4%, помидоры — на 26,1%. Эксперт также отмечает, что в мае по отношению к апрелю подешевели куриные яйца (—6,9%), крупа гречневая (—3,3%), масло подсолнечное (—1,9%), молочная продукция. Ранее вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко предрекла падение цен на продукты в России летом. Как она отметила, в России летом и осенью ожидается продуктовая дефляция. Это значит, что будут снижаться цены на продукты питания.